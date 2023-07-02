مجلس الوزراء: تسخير كل الإمكانيات للرياضيين المشاركين في أولمبياد 2024

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في اجتماع مجلس الوزراء الأحد، بتسخير كل الإمكانيات اللازمة للرياضيين المشاركين في الألعاب الأولمبية 2024.

وحسب ما جاء في بيان الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على “مشروع تنظيم النشاطات البدنية والرياضية. الهادف إلى تطويرٍ وتأطيرٍ أفضلَ لمختلف الرياضات على المستويات الوطنية، الإقليمية والدولية”.

وبخصوص استحداث ملحقات لكليات الطب، أكد الرئيس تبون أن “توفير التأطير اللازم ضروري للنهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي”.

كما أمر الرئيس تبون بأن يكون الالتحاق بملحقات كليات الطب وفق الضوابط والشروط ذاتها المعتمدة في الكليات المركزية.

ويهدف هذا الإجراء حسب بيان رئاسة الجمهورية إلى “تسهيل ولوج طلبة التخصصات العلمية. وتخفيف الضغط على الكليات المركزية من جهة وتحسين نوعية التكوين من جهة ثانية”.

وأعطى رئيس الجمهورية توجيهاته لمجلس الوزراء بتحسين مستوى الخدمات والعمل على تجاوز كل المشكلات التقنية المتعلقة بتدفق الأنترنت.

وفي ذات السياق، أمر الرئيس عبد المجيد تبون بالعمل على توسيع استعمال الألياف البصرية مع نهاية سنة 2024.

وبخصوص مياه محطات تصفية المياه في الري الفلاحي وفي الصناعة، أمر الرئيس تبون بتحديد دقيق لنسبة المياه المسترجعة وفق عمليات التصفية، وتحديد الاحتياجات وطنيا.

كما أكد رئيس الجمهورية على إيلاء الدولة الأهمية القصوى للاستماع الدائم لانشغالات الجالية الجزائرية والتكفل بها من خلال القنوات الدبلوماسية.

“في إطار التزام الرئيس بالعمل على تحسين ظروف الجالية الجزائرية في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية وتسهيل عودة الكفاءات والكوادر الجزائرية”

البيان الكامل لمجلس الوزراء: