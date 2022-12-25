مجلس الوزراء: زيادات في الرواتب ورفع منحة البطالة والحدّ الأدنى لمعاشات التقاعد

قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في اجتماع لمجلس الوزراء يوم الأحد، رفع القيمة المالية لمنحة البطالة إلى 15 ألف دينار.

كما وجّه الرئيس تبون في نفس الاجتماع، برفع الحد الأدنى لمنحة التقاعد إلى 15 ألف دينار، لمن كان يتقاضى أقل من 10 آلاف دينار. وإلى 20 ألف دينار لمن كان يتقاضى 15 ألف دينار.

وبالنسبة لرفع رواتب الموظفين، ستتراوح الزيادة عامي 2023 و2024، بين 4500 دينار و8500 دينار حسب الرتب.

وقد ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروعي قانونين، وعروضا في عدّة قطاعات.

وحسب بيان للرئاسة فقد تطرّق الاجتماع بالدراسة إلى مشروعي قانوني القرض والنقد المصرفي، وقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.

كما تناول اجتماع مجلس الوزراء عروضا تخصّ رفع الأجور، تشخيص قطاعي الصحة والصناعة الصيدلانية. إضافة إلى عروض أخرى في قطاعات، الطاقة، التكوين، والصيد البحري.

البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء: