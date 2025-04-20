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الجزائر

مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة

الشروق أونلاين
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مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة
ح.م
مجلس الوزراء

صادق مجلس الوزراء يوم الأحد، على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة، حسب ما ذكره بيان الاجتماع.

وقد ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد، لتناول مشاريع قوانين تتعلق بـ:

  • التعبئة العامة،
  • تخفيض سن التقاعد لفائدة معلمي وأساتذة قطاع التربية،
  • الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وعروض أخرى.

ويهدف مشروع القانون إلى “تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة. المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور”، يوضح المصدر.

وتنصّ المادة 99 من الدستور، على أنه لرئيس الجمهورية أن يقرّر التعبئة العامة في مجلس الوزراء. بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني.

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