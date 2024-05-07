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مجلس الوزراء يوافق على مشاريع القوانين الأساسية لأسلاك قطاع الصحة
الجزائر

مجلس الوزراء يوافق على مشاريع القوانين الأساسية لأسلاك قطاع الصحة

الشروق أونلاين
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مجلس الوزراء يوافق على مشاريع القوانين الأساسية لأسلاك قطاع الصحة
أرشيف
رئيس الجمهورية

وافق مجلس الوزراء يوم الثلاثاء، على مشاريع القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الطبية وشبه الطبية.

وترأس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني يوم الثلاثاء، اجتماعا لمجلس الوزراء خصّص لدراسة عروض في عدّة قطاعات.

حيث تناول مجلس الوزراء، حسب ما ذكره بيان للرئاسة، إعادة تثمين معاشات ومنح التقاعد، والقوانين الأساسية للأسلاك الطبية وشبه الطبية للصحة.

وفي هذا الصدد، وافق مجلس الوزراء على مشاريع القوانين الأساسية للقطاع. كما وجّه الرئيس تبون بمواصلة إعداد نصوص قانونية تتكفل بالأسلاك الطبية وشبه الطبية.

إلى جانب ذلك، ستكون في أعمال المجلس، متابعة مستجدات تقدّم عملية الرقمنة. بالإضافة إلى عرض مشترك حول إنتاج وتوزيع زيوت التشحيم في الجزائر.

وفي قطاع البيئة، سيدرس مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، مشروع قانون يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، يضيف ذات البيان.

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