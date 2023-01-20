مجلس تربية الدواجن: هذا هو السعر العادل للبيض وشروط تحقيقه

اعتبر الأمين العام الوطني للمجلس المهني المشترك لتربية الدواجن أن السعر العادل لحبة البيض الواحدة يقدر بحوالي 16 دينار جزائر.

وفي حوار له مع إذاعة سطيف الجهوية، الجمعة، قال الهادي تابحيرت أن السعر العادل لصفيحة البيض يتراوح بين 480 و500 دج، أي حوالي 16 دج للحبة الواحدة.

وحسب المتحدث فإن هذا السعر يخدم جميع الأطراف وقد يكون مناسبا بالنسبة للمستهلك النهائي، مشيرا إلى أن تكلفة البيضة الواحدة لدى الفلاح المربي تقدر بـ14 دج (420 دج للصفيحة)، وسعر بيعها يصل 520 دج، وبعد تدخل العديد من الوسطاء تصل إلى المستهلك بالسعر المتداول حاليا.

وأرجع ضيف الإذاعة سبب هذا الإرتفاع إلى عدم استئناف الفلاحين المربين لنشاطهم بعدما تكبدوا خسائر كبيرة، معبرا عن تخوفه من العزوف عن تربية الدجاج الأحمر لما له من تداعيات على الأسعار في المدى المتوسط أي بعد رمضان.

وأوضح قائلا “نتخوف من العزوف عن نشاط تربية الدجاج الأحمر ،لما له من تأثير على أسعار البيض… وكي لا نقع في هذا الإشكال شجعنا الفلاحين على العودة إلى النشاط، وننادي إلى منح تسهيلات للحصول على قروض ،التأمين ،وتوفير الأدوية بأسعار مقبولة”.

ولتكون الأسعار ملائمة، أكد المسؤول أن السوق الجزائرية بحاجة إلى 350 ألف من أمهات الدجاج الأحمر ويضاف إلى هذا العدد 10% منه كإحتياط وبالتالي يجب التحكم في هذا العدد.

وحول إمكانية تسقيف أسعار البيض، قال تابحيرت إنه في حال تم ذلك فيجب أن يكون التسقيف في كل المراحل: الأعلاف، الدجاج وغيرها

وفي الأخير، توقع المتحدث ذاته أن تنخفض أسعار البيض خلال شهر رمضان نتيجة نقص الطلب واستهلاك هذه المادة خلال الشهر الفضيل .

من جانبها، نفت وزارة الفلاحة، في بيان لها، الخميس، الأخبار المتداولة حول استيراد دجاج البيض من الخارج، بعد ارتفاع أسعار هذا الأخير.

وجاء في بيان للوزارة ” تنفي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية المعلومة المتداولة المتعلقة بإستيراد دجاج البيض من الخارج”.

وأوضحت الوزارة أن “إنتاج دجاج البيض ذات 18 أسبوع، يبقى من إنتاج وطني محلي. وعليه فإن المعلومة المتداولة بهذا الخصوص لا تعتمد على أي أساس”.