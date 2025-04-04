-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

مجلس حقوق الانسان الأممي يعتمد بالإجماع مشروع قرار الجزائر حول الألغام

الشروق أونلاين
  • 561
  • 0
مجلس حقوق الانسان الأممي يعتمد بالإجماع مشروع قرار الجزائر حول الألغام
ح. م
مجلس حقوق الإنسان/أرشيف

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعتمد بالإجماع مشروع القرار المقدم من الجزائر بشأن تأثير الألغام المضادة للأفراد.

ووفقا لما أفادت به الإذاعة الوطنية، يمثل تبني هذا القرار خطوة هامة إلى الأمام في الاعتراف بالعواقب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للألغام المضادة للأفراد ويؤكد على الالتزام المتجدد للمجتمع الدولي لصالح الضحايا والدول المتضررة.

الجزائر تعرض بجنيف مشروع قرار حول مكافحة الألغام المضادة للأفراد

وبادرت الجزائر بهذا القرار خلال عهدتها بالمجلس بين 2022 والعام الجاري 2025، وتم تقديمه ضمن مجموعة أساسية إقليمية متعددة الأطراف تتألف من جنوب إفريقيا وكرواتيا وموزمبيق والبيرو والمملكة المتحدة وفانواتو.

مقالات ذات صلة
هذا ما دار بين سايحي والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية

هذا ما دار بين سايحي والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية

عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي

عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي

حج 2025.. فتح الرحلات عبر “بوابة الحج” و تطبيق “ركب الحجيج”

حج 2025.. فتح الرحلات عبر “بوابة الحج” و تطبيق “ركب الحجيج”

سايحي يتباحث التعاون الصحي مع نائب رئيس الجامعة العربية

سايحي يتباحث التعاون الصحي مع نائب رئيس الجامعة العربية

تعويضات وامتيازات المتعاقدين بالجماعات المحلية محفوظة بقوة القانون

تعويضات وامتيازات المتعاقدين بالجماعات المحلية محفوظة بقوة القانون

القمة العالمية للإعاقة ببرلين: سايحي يستعرض أسس النظام الصحي الجزائري

القمة العالمية للإعاقة ببرلين: سايحي يستعرض أسس النظام الصحي الجزائري

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد