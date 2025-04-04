مجلس حقوق الانسان الأممي يعتمد بالإجماع مشروع قرار الجزائر حول الألغام

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعتمد بالإجماع مشروع القرار المقدم من الجزائر بشأن تأثير الألغام المضادة للأفراد.

ووفقا لما أفادت به الإذاعة الوطنية، يمثل تبني هذا القرار خطوة هامة إلى الأمام في الاعتراف بالعواقب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للألغام المضادة للأفراد ويؤكد على الالتزام المتجدد للمجتمع الدولي لصالح الضحايا والدول المتضررة.

وبادرت الجزائر بهذا القرار خلال عهدتها بالمجلس بين 2022 والعام الجاري 2025، وتم تقديمه ضمن مجموعة أساسية إقليمية متعددة الأطراف تتألف من جنوب إفريقيا وكرواتيا وموزمبيق والبيرو والمملكة المتحدة وفانواتو.