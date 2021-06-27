مجلس شوري طارىء لحمس للبت في موضوع الحكومة

كشف رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري عن عقد اجتماع طارئ لمجلس الشورى للبث في موضوع تشكيل الحكومة.

وأوضح مقري في بيان له، الأحد، أن المكتب التنفيذي الوطني “سيعقد لقاء استثنائيا الاثنين يليه لقاء طارئ لمجلس الشورى الوطني الثلاثاء للبت في الموضوع واتخاذ القرار بشأنه”.

وذكّر مقري بلقائه الأحد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رفقة رئيس مجلس الشورى الحركة عبد القادر سماري ونائب رئيس حركة حمس عبد الرزاق عاشوري وعضو المكتب الوطني عبد العالي حساني شريف بحضور السادة مستشاره للشؤون القانونية والقضائية ومدير ديوانه والأمين العام لرئاسة الجمهورية. وتناول اللقاء المشاورات بخصوص تشكيل الحكومة بعد تشريعيات 12 جوان 2021.

مقري: ناقشنا مع الرئيس مرحلة ما بعد الانتخابات واتفقنا على التواصل الدائم

وكان رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، قد قال إنه ناقش مع رئيس الجمهورية مرحلة ما بعد الانتخابات والوضعية الاقتصادية والسياسية.

وأوضح مقري، الأحد، عقب لقائه برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في إطار المشاورات السياسية أن اللقاء كان فرصة قدم فيه الرئيس آراءه وتوجهاته بعد العملية الانتخابية، وتم فيه تناول الجانب الاقتصادي والسياسي في البلاد.

وأضاف مقري “أن اللقاء كان طويلا وثريا واتفقنا فيه مع رئيس الجمهورية على التواصل الدائم”.