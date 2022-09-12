مجلس علمي للبحث في ثورة أول نوفمبر.. لدعم ملف الذاكرة

أشرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة يوم الإثنين، على تنصيب المجلس العلمي لمركز الدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول توفمبر 1954.

وأكد الوزير في كلمته بالمناسبة، ضرورة توظيف إمكانات المجلس العلمي المنصّب، وخبرات أعضائه وكفاءاتهم، لجعل مركز الدراسات “قوة اقتراح تستند إليها الاختيارات الكبرى للدولة في دعم ملف الذاكرة”.

كما شدّد ربيقة على الأهمية التي توليها الدولة للذاكرة الوطنية، باعتبارها “نتاج تضحيات ملايين من الشهداء عبر مختلف المسارات التاريخية”.