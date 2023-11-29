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رياضة

مجلس فيفا يوافق على مقترح تطبيق الاستبعاد المؤقت

عمر سلامي
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مجلس فيفا يوافق على مقترح تطبيق الاستبعاد المؤقت
أرشيف
مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم

وافق مجلس “فيفا” على المقترح الخاص بالاستبعاد المؤقت للاعبين بسبب الإحتجاج، مع منح صلاحيات أكبر لقائد الفريق للاقتراب من الحكم ومناقشته في قراراته.

وينوي “فيفا” إضافة بطاقة ثالثة للحكام تحمل اللون الأخضر، وذلك لإشهارها في وجه اللاعبين الذين يحتجون على الحكم، وتعني هذه البطاقة الاستبعاد من الملعب لفترة زمنية تصل إلى 10 دقائق.

وتم تطبيق هذا القانون في رياضة الرغبي منذ عام 2001، وهو ما ساهم في تقليص الاحتجاجات على الحكام.

وتعني موافقة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم على هذا المقترح، أنه سيتم مناقشته بشكل رسمي خلال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، في شهر مارس من العام المقبل 2024.

واتفق أعضاء المجلس أيضا على الاستمرار في تطوير تقنية التسلّل شبه الآلية لمساعدة حكام المباريات على أرض الملعب على تسريع عملية اتخاذ القرار.

وناقش الاجتماع تدابير معالجة الوقت الضائع في المباريات والتكتيكات التي تهدف إلى خفض إيقاع اللعب، بما في ذلك تقييد الوقت بست ثوان لحراس المرمى للعب الكرة، واستئناف اللعب بعد التوقف، والحدّ من التظاهر بالإصابات.

ووافق المجلس كذلك على أنه يجب النظر في تضمين الإجراء الناجح الذي أجراه الفيفا بشأن تقنية حكم الفيديو المساعد، والذي يتضمن شرح الحكم القرار النهائي بعد استعراض الحالة.

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