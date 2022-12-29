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مجلس قضاء الجزائر: إيداع مدير موقع “راديو أم” الحبس المؤقت

الشروق أونلاين
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مجلس قضاء الجزائر: إيداع مدير موقع “راديو أم” الحبس المؤقت
أرشيف
محكمة سيدي محمد

أصدر قاضي التحقيق بمجلس قضاء الجزائر يوم الخميس، أمرا بالإيداع رهن الحبس المؤقت، في حقّ مدير موقع “راديو أم” ق.إ، لمتابعته بعدّة تهم، بينها جمع تبرعّات من الداخل والخارج من دون رخصة.

كما أعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، عن فتح تحقيق ابتدائي من طرف مصالح الضبطية القضائية، حول “تورّط مدير موقع “راديو أم” بتلقّي أموال وامتيازات من الداخل والخارج، لعرض نشرات تمسّ بأمن الدولة”.

وجاء في بيان لمجلس قضاء الجزائر:”تمّ فتح تحقيق ابتدائي حول “تورّط المسمّى ق.إ في تلقي أموال من الداخل والخارج، وجمع تبرّعات من دون رخصة للدعاية”.

وأضاف البيان، أنّ الوقائع محلّ التحقيق جرت “من خلال استغلال مقر الموقع الإلكتروني غير المرخّص “راديو أم”، لعرض منشورات ونشرات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية”.

ومثل ق.إ أمام الجهة القضائية يوم الخميس، لمتابعته بتهم “تلقّي أموال ومزايا من هيئات وأشخاص داخل الوطن وخارجه. قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة واستقرارها العادي، والوحدة الوطنية، والسلامة الترابية، والأمن والنظام العموميين”.

كما يواجه ق.إ تهم “تلقي أموال للدعاية من مصدر خارجي، وعرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، وجمع تبرعات من دون رخصة”. ليصدر قاضي التحقيق أمرا بالإيداع رهن الحبس المؤقت في حقّه، وفق ذات البيان.

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