مجلس قضاء الجزائر: تأجيل محاكمة وزير المالية السابق محمد لوكال

أجلت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، الأحد، إلى تاريخ 9 أكتوبر، محاكمة الوزير السابق للمالية محمد لوكال ومن معه المتابعين في قضية استئناف تخص ملف فساد، وهذا بطلب من هيئة الدفاع.

ويوم 10 أوت 2022، وقع قاضي القطب الجزائي المتخصص في ملفات الفساد المالية والإقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد في العاصمة، عقوبة 6 سنوات حبسا نافذة ومليون دج غرامة مالية في حق لوكال محمد وزير المالية الأسبق ورفع الحجز عن الممتلكات المحجوزة بأمر من قاضي التحقيق.

كما أدانت محكمة القطب المتهم الفار “ع.ع” بعشرة سنوات حبسا نافذة و3 مليون سنتيم غرامة مالية مع إصدار أمر بالقبض في حقه ومصادرة جميع المنقولات والمحجوزات.

وقضت المحكمة ببراءة رابط عز الدين مع رد جواز سفره، وصاورة مراد 3 سنوات حبسا نافذة ومليون دج غرامة مالية.

وفي 3 أوت 2022، التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية نافذة قدرها 3 ملايين دينار مع مصادرة جميع الممتلكات والارصدة البنكية بحق وزير المالية الأسبق محمد لوكال.

فيما تراوحت العقوبات التي طالب بها وكيل الجمهورية في حق بقية المتهمين بين 10 و5 سنوات مع مصادرة جميع المحجوزات.

وفي تفاصيل بحوزة “الشروق”، فإن قاضي تحقيق الغرفة السادسة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، أحال ملف الوزير السابق للمالية محمد لوكال ومن معه، والحامل للرقم 0014/22، بتاريخ الخميس 23 جوان، على قسم الجدولة الذي برمجه على مستوى الفرع الثاني للقطب الاقتصادي والمالي بالتاريخ المذكور أعلاه.

وانطلقت حيثيات القضية، حسب مصادرنا، بناء على رسالة موقعة باسم إطارات مديرية الأملاك بالمديرية العامة للبنك الخارجي الجزائري، وجهت إلى الضبطية القضائية للديوان المركزي لقمع الفساد بتاريخ 2 ديسمبر 2018، مفادها تلقي الرئيس المدير العام للبنك الخارجي الجزائري، المدعو لوكال محمد، بتواطؤ عدد من إطارات البنك، مبلغ 30 مليار سنتيم رشوة، وللوسيط المدعو “ص.مراد” الذي استفاد من مبلغ 10 ملايير سنتيم خلال توسطه في إبرام صفقة شراء بناية بمبلغ 110 مليار سنتيم غير مجهزة.

ومن خلال استغلاله لنفوذه، فإن الوسيط تمكن من تحويل الأموال التي تحصل عليها بصفة غير مشروعة إلى عقارات داخل الوطن، تمثلت في شقتين واقعتين ببلدية حيدرة، كما يتابع أيضا المدعو “ع.عبد الحكيم” بصفته مرقيا عقاريا و”آيت. نسيمة” بصفتها الممثلة القانونية للوكالة القضائية للخزينة، إلى جانب المدعو “ر.عز الدين”.

وقد وجهت لمحمد لوكال ومن معه تهم ثقيلة تتمثل في استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير إلى جانب تهم أخذ فوائد بصفة غير قانونية من العقود التي تبرمها المؤسسات، وقت ارتكب الفعل مديرا لها، استغلال النفوذ وتعارض المصالح وكذا جنحة تبييض الأموال عن طريق تحويل الممتلكات أو نقلها أو إخفائها أو تمويه مصدرها غير المشروع أو اكتسابها أو حيازتها أو استخدامها مع علم الفاعل بأنها تشكل عائدات إجرامية وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بأحكام المواد 26 فقرة 1 ـ 26 فقرة 6 ـ 29 ـ 32 ـ 33 ـ 35 ـ 42 ـ 52 ـ 9 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01/06 والمواد 389 مكرر ـ 389 مكرر 1 من قانون العقوبات.