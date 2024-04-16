مجلس قضاء الجزائر يحقّق في “صفقة مشبوهة” أبرمها مسؤولون سابقون في موبيليس

أعلن مجلس قضاء الجزائر عن فتح تحقيق ابتدائي حول إبرام صفقة مشبوهة بين مؤسسة موبيليس ومجمع شركات جزائرية أجنبية.

أعلن مجلس قضاء الجزائر، مساء اليوم الثلاثاء 16 أفريل، وفي بيان نقله التلفزيون الجزائري عن “فتح تحقيق ابتدائي على إثر ورود معلومات حول إبرام صفقة مشبوهة بين المؤسسة العمومية الاقتصادية ATM MOBILIS ومجمع شركات جزائرية أجنبية.”

حسب ذات المصدر “الوقائع تؤكد التجاوزات التي شابت إجراءات إبرام الصفقة وتنفيذها من خلال تعارض المصالح ومنح مزايا غير مستحقة أدت إلى تبديد أموال عمومية ضخمة بطريقة غير مشروعة وبتواطؤ بعض مسؤولي مؤسسة ATM MOBILIS“.

البيان قال أن المشبوهين في القضية “هم رئيس قسم الشبكة والخدمات بمؤسسة موبيليس سابقا ومستخدم بمؤسسة ATM MOBILIS سابقا ومسير المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة حاليا SARL DATA MENA ورئيس لجنة الصفقات بذات المؤسسة.”

وأعلن مجلس قضاء الجزائر العاصمة في بيانه عن “إيداع 03 متهمين رهن الحبس المؤقت فيما أخضع 04 متهمين آخرين لإجراءات الرقابة القضائية فيما لا يزال التحقيق القضائي في الوقائع مستمرا.”