مجلس قضاء الجزائر يسلّط الضوء على غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

مجموعة العمل المالي تعترف بجهود الجزائر في مجابهة الظاهرة

تواصل الجزائر، التي تربطها علاقة تعاون استباقية مع مجموعة العمل المالي، جهودها لتعزيز إطارها لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتجفيف منابعه، من خلال العديد من التدابير المتخذة.

في هذا الصدد، ينظم مجلس قضاء الجزائر، تحت إشراف النائب العام، كمال محمد بن بوضياف، ورئيسة المجلس دنيا زاد قلاتي، الأربعاء 15 أفريل الجاري، يوما دراسيا موسوما بـ”مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”، يشارك فيه خبراء ومختصون في هذا المجال .

وسيتطرق المشاركون، بالتفصيل، إلى التأثيرات المباشرة لهذه الجرائم على الموازنات الكبرى للاقتصاد الوطني، كما أنها تمس بالأمن الوطني والإقليمي والعالمي، باعتبار أن جرائم تبييض الأموال ترتكز على “ضخ أموال مغسولة” من دون أن يقابلها معامل إنتاجي مما يؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع الأسعار وإضعاف القدرة الشرائية للمواطن، وتدخل الخزينة العمومية التي تصبح مجبرة على ضخ أموال إضافية ورفع الأجور.

وفي هذا السياق، فإن الجزائر كانت من بين الدول السبّاقة في استحداث تشريعات قانونية لمكافحة هذه الجرائم، وهذا باعتراف رسمي من مجموعة العمل المالي بالجهود التي بذلتها الجزائر منذ اعتماد تقرير التقييم المتبادل في ماي 2023 من أجل التكفل الفعّال بالإجراءات الموصى بها والتي تم تقليصها بشكل كبير، أي من 74 إلى 13 إجراء فقط، لاسيما من خلال تحسين إجراء التحقيقات والمتابعات القضائية المتعلقة بتبييض رؤوس الأموال.

وتعمل الجزائر في الوقت الحالي، بالتنسيق مع مجموعة العمل المالي على تنفيذ مخطط تحسين الرقابة التي تقوم على المخاطر، من خلال اعتماد تدابير وأدلة مراقبة جديدة وخطوط توجيهية وكذا إجراء عمليات التفتيش وتطبيق عقوبات فعّالة ومتناسبة ورادعة، مع تطوير نظام فعّال فيما يتعلق بالمعلومات الأساسية والمستفيدين الفعليين وتحسين نظامها للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، إلى جانب وضع إطار قانوني ومؤسساتي فعّال في مجال العقوبات المالية التي تستهدف تمويل الإرهاب.

يذكر أن الجزائر تملك إستراتيجية وطنية للوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب “2024- 2026″، والتي تم إعدادها بمشاركة جميع القطاعات والهيئات ذات الصلة، حيث تهدف هذه الإستراتيجية إلى تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي والمؤسسي، وتعزيز الموارد البشرية والتقنية، ومساعدة المهنيين الملزمين، والوقاية من المخاطر من خلال معرفة أفضل للفاعلين، وتحسين الإشراف، ومواصلة التنسيق الوطني والتعاون الدولي، بالإضافة إلى تحسين إطار مكافحة تمويل الإرهاب.