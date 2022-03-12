مجلس قضاء الجزائر يصدر بيانا حول “اختراق حساب وزارة العدل على تويتر”

أسدت نيابة الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس السبت، أمرا بفتح تحقيق ابتدائي للتحري حول واقعة تعرض حساب وزارة العدل على تويتر لعملية اختراق.

وجاء في بيان لمجلس قضاء الجزائر نقلته وكالة الأنباء الجزائرية: “على إثر تعرض حساب تويتر الخاص بوزارة العدل يوم الجمعة 11 مارس 2022 لعملية اختراق..فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، تطلع الرأي العام بأن نيابة الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس أمرت بفتح تحقيق ابتدائي للتحري حول هذه الواقعة”.

وقد أُوكلت مهام التحقيق ”لمصالح الضبطية القضائية المختصّة في مكافحة الجرائم السبيرانية و المعلوماتية”، يوضح ذات البيان، مؤكدا “إحاطة الرأي العام بنتائج التحريّات في حينها”.

وزارة العدل تعلن عن تعرض صفحتها على تويتر للقرصنة

ومساء الجمعة، أعلنت وزارة العدل عن تعرض حسابها على تويتر لعملية قرصنة من طرف مغاربة.

وجاء في بيان للوزارة أن كل المنشورات التي تنسب للجزائر وتسيء إلى مواقفها الدولية لا علاقة لها بالموقع الرسمي للوزارة.

كما أكدت الوزارة أنها ستـقوم برفع دعوى قضائية ضد منفذي الهجوم السيبرياني الذي يستهدف مؤسسة رسمية في الجزائر.