مجلس قضاء الجزائر: 4 سنوات حبسا بحق خليدة تومي

وقعت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، الأحد، عقوبة 4 سنوات حبسا منها عامين غير نافذة في حق خليدة تومي الوزيرة السابقة للثقافة وعامين حبسا نافذا في حق رئيس المحافظة المكلفة بالمهرجانات عبد الحميد بلبليدية.

وقد تمت متابعة المتهمين بتهم إساءة استغلال الوظيفة، منح امتيازات غير مستحقة واختلاس أموال عمومية.

ويوم 25 ديسمبر 2022، التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، الأحد، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق وزيرة الثقافة السابقة، خليدة تومي.

كما التمس النائب العام نفس العقوبة في حق المفتش العام السابق بنفس الوزارة، عبد الحميد بن بليدية.

وقد تمت متابعة خليدة تومي وعبد الحميد بن بليدية في هذه القضية بتهم “إساءة استغلال الوظيفة، منح امتيازات غير مستحقة وتبديد أموال عمومية”، لاسيما أثناء تنظيم التظاهرات الثقافية في الفترة التي كانت فيها خليدة تومي على رأس قطاع الثقافة.

للإشارة، فقد سبق لمجلس قضاء الجزائر أن أدان خليدة تومي في شهر جويلية الفارط بـ 4 سنوات حبسا نافذا لمتابعتها في هذه القضية التي تمت إعادة برمجتها بعد قبول الطعن بالنقض من طرف المحكمة العليا.