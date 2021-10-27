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مجلس قضاء بومرداس: تأجيل محاكمة هامل إلى 24 نوفمبر

نوارة باشوش
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مجلس قضاء بومرداس: تأجيل محاكمة هامل إلى 24 نوفمبر
المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل

أجل مجلس قضاء بومرداس مجددا،  محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل ونجله  والولاة السابقون موسى غلاي وعبد القادر قاضي، ومصطفى لعياضي  ومن معهم  إلى يوم 24 نوفمبر القادم.

وكانت التماسات هيئة الدفاع طالبت بتأجيل محاكمة الحال، بسبب التحضير لمحاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل.

وأكد الأستاذ كمال علاق لهيئة المجلس، أن موكلهم هامل مرتبط بمحاكمة أخرى على مستوى مجلس قضاء الجزائر في 17 نوفمبر من جهة ، والنطق بالأحكام في قضية أخرى على مستوى مجلس قضاء البليدة الأسبوع المقبل.

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