مجلس قضاء بومرداس يكشف أسباب فاجعة حادث حافلة زموري

نشر مجلس قضاء بومرداس اليوم الأحد، 2 أوت، بيانا بشأن أسباب فاجعة حادث حافلة زموري، وهذا بعد التحقيقات الأولية.

وكتب المجلس “عملاً بأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية، يُبدي النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس إلى علم الرأي العام أنه وعلى إثر الحادث الأليم الذي وقع بتاريخ 31 جويلية 2026 على الساعة التاسعة وأربعون دقيقة صباحاً على مستوى الطريق الوطني رقم 24 الرابط بين بلدية بومرداس وبلدية زموري بالمكان المسمى الكرمة جراء انقلاب حافلة لنقل المسافرين.”

وذكر أن وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس مصالح الضبطية القضائية للدرك الوطني بفتح تحقيق ابتدائي معمق حول ظروف وملابسات الحادث لتحديد المسؤوليات بدقة.

وأضاف أن “التحقيقات الأولية بعد التحاليل البيولوجية، كشفت تعاطي السائق المتوفى ذيب أسامة 33 سنة لمواد مخدرة مختلفة وعُثر بحوزته على قرصين من مؤثر عقلي.”

كما أن “الحافلة كانت تقل 64 شخصاً رغم أن طاقتها القانونية 51 راكباً بما فيهم السائق.”

إضافة إلى أن “الحافلة كانت تسير بسرعة 121.63 كلم/ساعة في منحدر رغم أن السرعة المحددة بالمكان هي 60 كلم/ساعة.”

وأشارت نيابة مجلس قضاء بومرداس أن التحقيق متواصل لتحديد جميع المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل المتسببين في الحادث.