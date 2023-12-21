مجلس قضاء تيارت: فتح تحقيق في حادث انقلاب حافلة مولودية البيض
أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر بولاية تيارت، بفتح تحقيق في قضية انقلاب حافلة فريق مولودية البيض.
وتنقل وكيل الجمهورية إلى مكان وقوع الحادث الذي أدى إلى انقلاب حافلة فريق مولودية البيض ليلة الأربعاء إلى الخميس، على الطريق الرابط بين بلديتي السوقر وعين دزاريت.
وذلك من أجل الإشراف على التحريات الأولية، كما أمر بفتح تحقيق في الحادث الذي أسفر على وفاة مساعد المدرب وحارس المرمى بعين المكان، فيما أصيب 12 شخصا بجروح متفاوتة.
بيان مجلس قضاء تيارت:
عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر، الرأي العام، أنه وبتاريخ 20/ 12 /2023 على الساعة 21.00، وقع حادث مرور مميت على الطريق الرابط بين بلدية السوقر وبلدية عين دزاريت، ويتعلق الأمر بحافلة نادي مولودية البيض التي انحرفت على مستوى أحد المنعرجات الخطيرة نتيجة عدم تخفيض سائقها للسرعة.
وأسفر الحادث أسفر عن “وفاة مساعد المدرب (م) (خ) وحارس المرمى (ب) (ز) بعين المكان، فيما أصيب 12 شخصا بجروح متفاوتة”، مضيفا أنه “على الفور، تنقل وكيل الجمهورية إلى عين المكان للإشراف على التحريات الأولية كما أمر بفتح تحقيق