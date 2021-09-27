مجلس قضاء تيبازة: تأجيل محاكمة كريم طابو إلى 11 أكتوبر المقبل

أجل مجلس قضاء تيبازة، الاثنين، النظر في قضية الناشط السياسي كريم طابو الى 11 من شهر أكتوبر القادم.

وكان مجلس قضاء تيبازة قد قرر إرجاء النظر في قضية الناشط السياسي كريم طابو الى الاثنين 27 من شهر سبتمبر الجاري وهي المرة الثانية التي تؤجل فيها محاكمته بطلب من هيئة الدفاع.

وكانت المحكمة الابتدائية بالقليعة قد أدانت شهر ديسمبر الماضي عبد الكريم طابو بسنة سجنا موقوفة النفاذ وغرامة مالية بـ 100 ألف دج بتهمة إضعاف معنويات الجيش، وهو الحكم الذي استأنفته النيابة وهيئة دفاع المتهم .

وتعود حيثيات هذه القضية إلى شهر ماي من سنة 2019 حينما وجهت نيابة محكمة القليعة لطابو تهم إضعاف معنويات الجيش، تهديد الوحدة الوطنية والإضرار بالدفاع الوطني, على أثر تصريحات أدلى والتمست تسليط عقوبة السجن 3 سنوات نافذة و غرامة مالية بـ 100 ألف.