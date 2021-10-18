مجلس قضاء تيبازة يؤيد سجن أميرة بوراوي بتهمة الإساءة للرسول

أيدت غرفة الجنح بمجلس قضاء تيبازة، الاثنين، الحكم الإبتدائي القاضي بعقوبة سنتين سجنا نافذا في حق أميرة بوراوي، بتهم المساس بالمعلوم من الدين والإساءة لرئيس الجمهورية

وفي 4 ماي 2021، أدانت محكمة الشراقة الناشطة أميرة بوراوي بسنتين حبسا بتهمة المساس بالمعلوم من الدين والاستهزاء ببعض الأحاديث النبوية، كما أدانت نفس المحكمة بوراوي بسنتين حبسا نافذة بتهمة الاساءة لرئيس الجمهورية وعرض منشورات من شأنها المساس بالنظام العام.

وكيل الجمهورية التمس 5 سنوات سجنا

وفي 27 أفريل 2021 التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة، عقوبة 5 سنوات سجنا بحق الناشطة أميرة بوراوي المتابعة بتهمة المساس بالمعلوم من الدين والاستهزاء ببعض الأحاديث النبوية.

وفي قضية ثانية بنفس المحكمة التمس ممثل الحق العام عقوبة 3 سنوات سجنا بحق بوراوي بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية وعرض منشورات من شأنها المساس بالأمن العام.

محامون يقاضون بوراوي

وفي 22 أكتوبر 2020، أعلن مجموعة من المحامين، رفع دعوى قضائية ضد الناشطة أميرة بوراوي بسبب إساءتها للرسول صلي عليه وسلم عبر شبكات التواصل.

وحسب أصحاب الدعوى فقد تم ايداع الشكوى باسم مواطن من وادي الرمان بالعاصمة لدى وكيل محكمة الشراقة.

وارفقوا الدعوى ببيان جاء فيه “قمنا اليوم على مستوى محكمة الشراقة بإيداع شكوى جزائية ضد المسماة بوراوي اميرة عن جرم الإساءة للرسول الكريم، طبقا لأحكام المادة 144 مكرر 2 من قانون العقوبات” .

وأضاف “إذ في منشورها الاخير تعمدت الاستهزاء والإساءة لشخص الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام”.

واوضح” فبذلك يبدأ فصل جديد من فصول تحرك اصحاب الحق، ضد من يستغلون اي فرصة للطعن في الدين والمقدسات والأنبياء والصحابة.. سكوتنا عنهم دهرا،جعل منهم يعتقدون أنهم أصحاب حق، بل متنورون ونحن متخلفونوالان العدالة بيننا وهي من تعطي كل ذي حق حقه”.