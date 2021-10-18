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الجزائر

مجلس قضاء تيبازة يؤيد سجن أميرة بوراوي بتهمة الإساءة للرسول

الشروق أونلاين
  • 35967
  • 78
مجلس قضاء تيبازة يؤيد سجن أميرة بوراوي بتهمة الإساءة للرسول
أرشيف
أميرة بوراوي

أيدت غرفة الجنح بمجلس قضاء تيبازة، الاثنين، الحكم الإبتدائي القاضي بعقوبة سنتين سجنا نافذا في حق أميرة بوراوي، بتهم المساس بالمعلوم من الدين والإساءة لرئيس الجمهورية

وفي 4 ماي 2021، أدانت محكمة الشراقة  الناشطة أميرة بوراوي بسنتين حبسا بتهمة المساس بالمعلوم من الدين والاستهزاء ببعض الأحاديث النبوية، كما أدانت نفس المحكمة بوراوي بسنتين حبسا نافذة بتهمة الاساءة لرئيس الجمهورية وعرض منشورات من شأنها المساس بالنظام العام.

وكيل الجمهورية التمس 5 سنوات سجنا

وفي 27 أفريل 2021 التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة، عقوبة 5 سنوات سجنا بحق الناشطة أميرة بوراوي المتابعة بتهمة المساس بالمعلوم من الدين والاستهزاء ببعض الأحاديث النبوية.

وفي قضية ثانية بنفس المحكمة التمس ممثل الحق العام عقوبة 3 سنوات سجنا بحق بوراوي بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية وعرض منشورات من شأنها المساس بالأمن العام.

محامون يقاضون بوراوي

وفي 22 أكتوبر 2020، أعلن مجموعة من المحامين، رفع دعوى قضائية ضد الناشطة أميرة بوراوي بسبب إساءتها للرسول صلي عليه وسلم عبر شبكات التواصل.
وحسب أصحاب الدعوى فقد تم ايداع الشكوى باسم مواطن من وادي الرمان بالعاصمة لدى وكيل محكمة الشراقة.

وارفقوا الدعوى ببيان جاء فيه “قمنا اليوم على مستوى محكمة الشراقة بإيداع شكوى جزائية ضد المسماة بوراوي اميرة عن جرم الإساءة للرسول الكريم، طبقا لأحكام المادة 144 مكرر 2 من قانون العقوبات” .

وأضاف “إذ في منشورها الاخير تعمدت الاستهزاء والإساءة لشخص الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام”.

واوضح” فبذلك يبدأ فصل جديد من فصول تحرك اصحاب الحق، ضد من يستغلون اي فرصة للطعن في الدين والمقدسات والأنبياء والصحابة.. سكوتنا عنهم دهرا،جعل منهم يعتقدون أنهم أصحاب حق، بل متنورون ونحن متخلفونوالان العدالة بيننا وهي من تعطي كل ذي حق حقه”.

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التعليقات
78
  • شاوي حر

    ان من لاينتصر لدينه ونبيه ودينه وعرضه وارضه فباطن الاخيرة خير له من ضهرها .ان الامم والشعوب لا تحترم الا اذا احترمت نفسها وعقيدتها ،واي عقيدة واي دين انه الاسلام العظيم الذي يعتنقه اعدائه تباعا من اقصى الشرق الا اقصى الغرب ،وعندنا يسب ويطعن من قبل الرعاع ،وليعلم المنبطحون التابعون لاسيادهم الخرنسيين والصهيونيين، ان اخطر شيئ يغيره الانسان في حياته هي العقيدة فعندما يعتنق يهودي او مسيحي الاسلام فهذا ليس بالمر الهين ،انها العقيدة التي لايتنازل عنه الانسان الااذا وجداصح منها الانسان وكذالك يفعلون ،وعندنا يمرقون فاللهم لاتأخذنا بما عمل السفهاء .

    7
  • ياسين بن ادم

    اظنهم ينشدون دولة القانون اليوم من يتجرأ على مقدساتنا فمرحبا به في بوهدمة ..

    3
  • محمد

    راها في السجن ومن يسير على منهجها سوف يلحق بها تحيا الجزائر المسلمة

    11
  • محمد

    نهاية العالم انت يا اعداء الاسلام من قتلتم و قرضتم الملايين من البشر. 150 مليون من الهنود الحمر. 20 مليون روسي 3 ملايين عراقي 6 ملايين جزائري......

    6
  • Abouibrahim

    من استهزأ بالنبي الأعظم عليه الصلاة والسلام مرتد ؛و قال القاضي عياض المالكي رحمه الله في كتاب الشفا: أن من سب النبي يرجع إلى الإسلام و يقتل لحرمة النبي صلى الله عليه و سلم . ه‍ذه إن ثبت عنها الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه و سلم تقتل؛ والذين يتغنون بحرية الرأي" أيقبل واحد منهم بسب والديه "كفانا ه‍راء الكرامة في اتباع دين محمد صلى الله عليه و سلم

    11
  • نهاية العالم

    لadrari : لو أن دعائك ودعاء أمثالك تلبي الأمنيات لانقرض ملايير البشر على سطح الأرض وهل تعلم لماذا ؟ لأن الملايين من أمثالك يدعون لهؤلاء بالانقراض ليل نهار لكن لحسن الحظ فالخالق يراقب الأفعال ولا تهمه الأقوال وخاصة حين تكون من ألْسُنٍ لا تتقن الى الشرور والنفاق والضغائن والأحقاد .. أو من أفراد ظاهرهم جميل وباطنهم عليل . هناك بعض البشر لا خيار لهم الا القول : أنا منافق إذا أنا موجود، هذا حالهم اليوم وغداً و ربما بعد الغد، ولكن مهما ارتفعوا للقمة سيبقون فى ظلمات الأنفاق ، سيظلون تحت الأرض كالأفاعي تستبيح النور فقط لمداهمة فريستها.

    11
  • نهاية العالم

    للمعلق adrari : .... اللهم انتقم منهم في الدنيا قبل الاخرة ... لو أن دعائك ودعاء أمثالك تلبي الأمنيات لانقرض ملايير البشر على سطح الأرض وهل تعلم لماذا ؟ لأن الملايين من أمثالك يدعون لهؤلاء بالانقراض ليل نهار لكن لحسن الحظ فالخالق يراقب الأفعال ولا تهمه الأقوال وخاصة حين تكون من ألْسُنٍ لا تتقن الى الشرور والنفاق والضغائن والأحقاد ... أو من أفراد ظاهرهم جميل وباطنهم عليل . هناك بعض البشر لا خيار لهم الا القول : أنا منافق إذا أنا موجود، هذا حالهم اليوم وغداً و ربما بعد الغد، ولكن مهما ارتفعوا للقمة سيبقون فى ظلمات الأنفاق ، سيظلون تحت الأرض كالأفاعي تستبيح النور فقط لمداهمة فريستها.

    3
  • ابونواس

    دولة تستأسد على النساء.......أين العدالة.. في الكفر البواح وسب دين الشعب والشعب وعلى المباشر المسمى(سيدي السعيد)رئيس (ugta)..حيث لعن وسب الشعب ودينه ولم تتحرك العدالة ولا الحكومة ولا البرلمان ولا شيئ.....واليوم تستأسدون على امرأة.....وجوه ال......................

    -8
  • نهاية العالم

    حتى ولو صوت مليار انسان بالسالب على الحقيقة لكنها تبقى حقيقة " فالحقيقة محسومة.. فقد يستاء منها الرعب.. ويسخر منها الجهل.. ويحرفها الحقد..لكنها تبقى حقيقة " كانت الغالبية الساحقة من الجزائريين خلال العقود الماضية ( قبل 1990 خاصة ) يسخرون من أمور توقعها الأحرار والعارفين بخبايا عالمنا حين تطرح أمامهم كالحديث عن التعددية الحزبية والحريات جميعها : حرية الرأي والتعبير والعقيدة... الخ وكان يسخر بل كان يصف بالمجانين من يحدثونه على غزو الفضاء وعن هاتف محمول صغير تحدث به من تشاء على بعد الاف الكلومترات ... الخ واليوم هاهي كل تلك حدثت وننتظر المزيد . لا توجد كلمة مستحيل الا في قاموس الضعفاء .

    29
  • جزائري dz

    للمعلق محمد : تطالبون بل تحلمون بدولة ديموقراطية ودولة حريات وحقوق ودولة متحضرة ومتقدمة ودولة تشبه الدول ... ثم تقولون : الجزائر مسلمة ولي معجبوش الحال يهجر .. وكأن الجزائر ملكيتك وملكية أمثالك . يقول البرت انشتاين : أمران لا حدود لهما .. الكون والغباء .

    21
  • سارة

    من هذا اسماعيل عادل؟؟ هل هو وصي على الدين الاسلامي حتى يرفع شكوى ضد الطبيبة؟؟؟؟

    5
  • tadaz tabraz

    من يتمعن في التعليقات يصل الى نتيجة أن الكثير من الجزائريين لا زالوا يحنون الى زمن ذهب دون رجعة .. فهل هؤلاء مرضى مصابون بالاضطرابات الفصامية أو مرض الساديزم .. أم توقف بهم الزمن في ... ولا يدركون أننا في القرن 21 .

    13
  • جزائري dz

    للمعلق محمد : تطالبون بل تحلمون بدولة ديموقراطية ودولة حريات وحقوق ودولة متحضرة ومتقدمة ودولة تشبه الدول ... ثم تقولون : الجزائر مسلمة ولي معجبوش الحال يهجر .. وكأن الجزائر ملكيتك وملكية أمثالك . يقول البرت انشتاين : أمران لا حدود لهما .. الكون والغباء .

    11
  • نورابدين

    و االله أحسنتم الصنع رغم اني احبذ الاعدام في حقها... اللهم انتقم و اهزي كل من تسول له نفسه الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم او من الدين ....الللهم اقتلهم و مأواهم النار و بئس المصير

    -5
  • adrari

    العالم كله يوم بعد يوم يعترف بقيمة الرسول صلى الله عليه وسلم الا هؤلاء اصحاب القلوب السوداء مثل بوراوي و صاحب تعليق (نهاية العالم) الذين لم يستطيعو كظم غلهم لسيد البشرية........ اللهم انتقم منهم في الدنيا قبل الاخرة

    -12
  • نهاية العالم

    مهما طال الليل لكن النهار قادم . فمن عاش الستينات والسبعينات والثمانينيات .. أي زمن الاستبداد والغطرسة وتكميم الأفواه .. أين كان كل شيء ممنوع بما في ذلك تأسيس جمعية ثقافية أو لأولياء التلاميذ .. ناهيك عن النقابات والأحزاب ... الخ يعلم جيد بأن الألسن سوف تتحرر عاجلا أو آجلا .

    11
  • محمد

    باش ترتدع و يرتدع كل علماني. الجزائر دولة مسلمة و لي ماعجبوش الحال يهجر

    -21
  • قل الحق

    ترى ما هو الحكم الشرعي الاسلامي في حق هذه النكرة، نرجو من علمائنا تنويرنا، فبعض الحشرات لم يعجبها سجنها و تدعي ان سب الانبياء و الاستهتار بهم من الديمقراطية، بينما سيوقفونك امام العدالة اذا سببتهم او سببت سكيرتهم هذه.

    -9
  • محمد☪Mohamed

    كي شغل هما يدافع على رسول ،غير حقرة . القضات هما أنفسهم ملعونيين راشي ومرتشي وماشي بينهما وزيد ينافقون في نصرة النبي . وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. ربمى ربي غاذي يسخط علينا قريب كاين مقدمات كادليل . الله عزوجل قال إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا. ماشي أنثم المنافقين تنصر الرسول. لاتنافق في نصرة الرسول وأنت تخالف شرع الله المنافق في درك أسفل من جهنم.

    6
  • شاوي حر

    على القاضي الذي سيصدر الحكم ان يعلم انه امام امر جلل اما ان يردع هذه الزنديقة لتكون عبرة لغيرها ،وبذالك يبرأ ذمته امام الله ،واما ان يجعل منها قدوة للمنحرفين مثلها ،والفاشلين الذين يريدون البروز على طريقة خالف تعرف ولو بسب والطعن في سيد الخلق ،وصحابته الكرام الذين لن ولم تنل من قدرهم الكريم ،مهما نعقت ونهقت هيى ومن على شاكلتها .عن تميم الدَّاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليَبْلُغن هذا الأمر ما بلغ اللَّيل والنَّهار، ولا يترك الله بيت مَدَرٍ (1) ولا وَبَرٍ (2) إلَّا أدخله اللهُ هذا الدِّين، بِعِزِّ عَزِيزٍ أو بِذُلِّ ذَليلٍ، عِزًّا يُعِزُّ الله به الإسلام، وذُلًّا يُذِلُّ الله به الكفر)) (3) ، وكان تميم الدَّاري يقول: قد عرفت ذلك في أهل بيتي، لقد أصاب من أسلم منهم الخيرُ والشَّرَف والعزُّ، ولقد أصاب من كان منهم كافرًا الذُّل والصَّغَار .

    -2
  • جلال

    قال أحد المفكرين لا أتذكر اسمه الآن ( أظن امريكي) وجود المحامين يدل على عدم وجود العدالة على الأرض , يدافعون عن الفساد والرشوة والتزوير وكل ماحرمه الله ونهى عنه الرسول ويقولون لك ندافع عن الرسول؟ أغاية الدين حف شواربكم يا أمة ضحكت من جهلها الأمم , كل الأمم الإسلامية بدأت تتنبه الى وجود شوائب ألصقت بالإسلام أو كما قال الرسول فيه دخن ونحن نزداد غرقا في الجهل والتجهيل , دافعوا أولا عن القيم الإسلامية غير المفعلة والمهجورة في حياتنا اليومية أما الرسول فقد كفاه الله المستهزئين

    -25
  • ابو عبد الرؤوف

    حسبي الله و نعم الوكيل يجب تطبيق عليها اقصى عقوبات

    -30
  • adrari

    يجب ان تعتذر وتتوقف نهائيا عن اعمالها المظرة بالدين الاسلامي ولغته العربية...... او ان تنتزع منها الجنسية الجزائرية وترحل من البلاد

    -61
  • aissa yousfi

    بارك الله فيكم وارفعوا القضية ضدها باسم الشعب الجزائري وليمضي كل باسمه مقاضاتها حتى تكون عبرة لمن يعتبر

    -13
  • الحرة

    الصلاة و السلام عليك حبيبي يا رسول الله و الله تجاهل جاهلة مثل هاته هو أحسن رد عليها لن تنقص من سيدنا شيئ هو كان يطلب من الصحابة بعدم الاهتمام بمن يسبه الله متم نوره و لو كره الكافرون الاسلام يغزو العالم بحضارته الانسانية و قيمه و سماحته فما هم فاعلون ؟ لا شيئ طبعا

    -18
  • جزايري حر

    فبذلك يبدأ فصل جديد من فصول تحرك اصحاب الحق، ضد من يستغلون اي فرصة للطعن في الدين والمقدسات والأنبياء والصحابة.. سكوتنا عنهم دهرا،جعل منهم يعتقدون أنهم أصحاب حق، بل متنورون ونحن متخلفون...
    كلام سديد ورأي رشيد فليتجند المجتمع المدني في فضح هؤلاء ولتوضع في مكانها اللائق بها...

    -14
  • طارق الجزائري

    خطوة إيجابية و أتمنى أن يأخذ القانون مجراه،فلا تسامح مع من يعتدي على ثوابتنا.

    0
  • رياض

    إلى المعلق رقم 1...كيف نحرص على تطبيق الدين في حياتنا و نحن لسنا فادرين حتى نصرة رسول الله الذي كان المعلم الأول و هو من نزل عليه الوحي و هو صاحب الشفاعة الكبرى لمن قال لا إله إلا الله من أمته. قال الله تعالى "'وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ'' و قال ''وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ''و قال كذلك ( إن الله و ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً ) ; و فال ( قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ) و قال ( يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر )

    8
  • محمد

    اللَّهم إنَّ العلمانيين وأعداء الدين في بلادنا قد آذونا في ديننا وعقيدتنا وسنة نبينا ﷺ، اللّهم عاملهم بعدلك، واكفنا شرهم بما شئت وكيف ما شئت يا قوي يا عزيز..

    -2
  • Mouwatan

    ALLAH la atrabaha ila youm eddine. Pour l'incapable c'est le seul moyen qu'il lui reste pour pouvoir se montrer et satisfaire ses laïques.

    -3
  • رشيد الجزائر العظيمة ?

    الجمد لله واخيرا تحرك ضمير وسطنا ليقاضيي هذه المراة يجب محاكمتها . انا لم افهم لماذا الشباب يهتم بمشاهير السنما والفن و يتحرك عند اي تصريح منهم مثلما حدث مع المدعوة بن فيغول ولم ينتصر للنبي صلى الله عليه وسلم . ثبت الله اجرهم ونصرهم على هذه المدعومة من ماكرون و فرنسا ونتمنى ان يحكم عليها بمنعها من النشر والكتابة والسجن جزاء تجرؤها على سيد الخلق

    -3
  • TAFOUGT

    الحقيقة أن ملايين الجزائريين يسيئون ويسبون ...الرسول يوميا وفي كل زاوية من هذا الوطن يا منافقون : في البيوت أثناء الشجارات الأسرية وفي أماكن العمل وفي المقاهي وفي مدرجات الملاعب وفي وسائل النقل بأنواعها وفي الطرقات أثناء الازدحام المروري وخاصة في أوقات الذروة وفي الادارات : البلديات ومصالح الضرائب .... أثناء الصراعات والخلافات بين الموظفين والمواطنين ... الخ

    35
  • طابوري

    رسالة لهؤلاء المحامين : ولماذا لا ترفعون دعاوي قضائية ضد كل من يمارس ما نهى عنه الاسلام بما أنكم نصبتم أنفسكم محامون لهذا الدين :
    ضد من يسب الرسول وضد من يسب الخالق جهارا نهارا في الطرقات وفي وسائل النقل وفي مكان العمل وفي الأسواق .... -- ضد من يتناول الخمور -- ضد تاركي الصلاة -- ضد الرافضين للزكاة --- ضد البنوك التي تتعامل بالربا -- ضد التجار الذين يمارسون الغش جهارا نهارا -- ضد الخائنين لزوجاتهم -- ضد الخائنات لأزواجهن ووووووووووووووووووووووووو أي ضد ملايين الجزائريين

    44
  • خليفة

    الاسلام دين العقل و الايمان يحترمه و يقدره العظماء ،من العلماء من مختلف التخصصات ،بينما يتنكر له السفهاء و الجهلة ،و المرضى نفسيا و الشواذ،و ستظل القافلة المباركة تسير و لن تتوقف مهما كان نباح بعض الكلاب.مهما حاول السيءون الاساءة الى رسول الله صلى الله عليه و سلم،فلن يستطيعوا ان يضروه بشيء ،مادام الله هو الذي رفع له ذكره،و سيموتون بغيظهم ثم يردون الى عالم الغيب ليحاسبوا على تلك الافعال التي اقترفوها في حق خير خلق الله محمد صلى الله عليه و سلم.

    -23
  • رابح الحاج

    نحن في زمن تهدر تموت تسكت تموت.....اهدر وموت

    10
  • ايمن امين

    ماذا تقولون عن حكومة ترخص لبيع الخمور والمشروبات الكحولية ليلا ونهارا وتمنع الشعب من اداء صلاة الجمعة أليس هذا اساء لرسول الله يالعصابات

    5
  • Mohamed wald Mhani

    وقال القسّ الفرنسي لوزاون في كتابه (الشّرق) ص 61: ”إنَّ محمّدًا –بلا التباس ولا نُكران- كان من النّبيّين والصِّدِّيقين، وهو رسولُ الله القادرِ على كلِّ شيء، بل إنّه نبيّ جليلُ القَدْر، ومهما تحدّثنا عنه، فليس بالكثير في حقّه؛ لأنّه جاء إلى العالَم بدينٍ جَمَع فيه كلّ ما يَصلُحُ للحياة”. قف وفكّر مليّا في الجملة الأخيرة: ”لأنّه جاء إلى العالَم بدينٍ جَمَع فيه كلّ ما يَصلُحُ للحياة”. هذه شهادة خطيرة؛ لأنّ الرّجل قسّ نصرانيّ لم يسلم ويقول ما يقول.

    16
  • عمر

    هذه النكرة تقود الحراك عجيب

    -13
  • عبده

    الله ينصركم و يحفظكم.....

    -8
  • حليم

    مدير الثقافة في ولاية المسيلة تكلم عن عبان رمضان اعتقلوه بسرعة و هذه التافهة تطعن في رسول الله صلى الله عليه و سلم و الصحابة و الدين و لها سوابق , مع ذلك لم نسمع انهم اعتقلوها بل ينتظرون ان نرفع نحن دعوى !!!!!!؟؟؟؟ و الا سينسى الامر ....؟ قال لك الاسلام دين الدولة بدون رسمي يعني حاف !؟

    -38
  • بخدة بخدة

    حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم تول أمرها،وأرنا فيها جبروتك.اللهم لا تبعث على بالها خيرا.

    -11
  • جزاءري

    الافضل من رفع الدعاوى هو الحرص على تطبيق الدين في حياتنا اليومية وفي تعاملنا مع بعضنا البعض . اما ان يكون مجتمع طاق على من طاق ومن بعد زعما نرفع دعوى قضاءية كاين حاجة لوش .

    26
  • Boualem

    يجب في كل بلدية تحرير شكوى ممضاة من طرف المواطنين ترفق بالشكوى المحرر من طرف الشاكي

    -33
  • مامون

    ضرورة انزال اقصى العقوبات لمن يسيء لديننا الحنيف بحجة حرية التعبير. واتحدى من يتحججون بحرية التعبير ان يكتبوا مقالا عن محرقة اليهود او يشككون فيه.

    -14
  • ramos

    WA ALLAH EL MOUSTA3ANE BARAK ALLAH FIKOUM ESSAKITOU 3ALA EL HAK CHAYTANE AKHERASSE

    -29
  • ayedbrahim

    جعل الله عملكم هذا في ميزان حسناتكم اثلجوا قلوبنا بسجن من تسول له نفسه مثل هذه الافعال

    -19
  • شخص

    يعطيكم الصحة الشعب يطالب بسجنها 5 سنوات على الاقل باش تتربا الملحدة هذي

    -19
  • سيف الحجاج

    الله اكبر ظهر الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ... اللهم اجعل كيدها في نحرها وصل اللهم على خير الخلق محمد... سامحنا يا رسول الله ?

    -15
  • ابو مريم الجزائري

    اللهم صل و سلم على سيدنا محمد و على آله و سلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه، و رضي الله عن الصحابة أجمعين.
    أقول : إن كانت قد تجرأت على الجناب النبوي الشريف، فعليها من الله ما تستحق.

    -13
  • امال

    سلام هذا رسول عليه صلاة وسلام ليس لعبة وليس محامون يرفعوا شكوى بل حكومة هي تاخد قرار بجسنها . هذا حبيبنا محمد عليه صلاة وسلام لكن الله شديد العقاب

    -9
  • خالد- الجلفة

    مبادرة طيبة تنم عن بداية وعي اجتماعي هو الضامن لحماية مقدسات الامة ومقوماتها من كل تطاول ولتأخذ العدالة مجراها ولكل ذي حق حقه لقد تمادت هذه المسكينة في استفزازو المكشاعر ظنا منها ان الجزائر هي ملك لامثالها يريدونها ان تسير على نهجها مقصية بتفكيرها الناقص كلا من يعارض خطها ويتمسك بمققومات مجتمعه الاضاربة جذورها في اعماق التاريخ
    لقد آن الاوان ان يحاسب امثالها على كل اهانة واحتقار صدر من لدنهم في حق شعب تسامح كثيرا وامهل كثيرا لكن عديم الخلق لم يرتدع او يستيقظ فيها ضمير مؤنبا والمثل يقول الحر من غمزة والبرهش من دبزة

    -24
  • جامايكي

    . تحية حارة لكل جزائرية حرة رفضت الانبطاح للجهل . وتحية حارة لكل جزائرية وقفت شامخة للاستفزازات وتحية حارة لكل جزائرية تمردت وثارت على العقول المتحجرة

    18
  • طارق

    الله ينصرك يا أستاذ إسماعيل عادل فأنت تدافع عن أشرف الخلق.

    -17
  • الدكتور عبد الرحمن

    لولى ذكر رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام بسوء من طرف النكرة المثيرة للفتن “أميرة بوراوي ما كتبت هذه السطور وما ضيعت دقيقة في الرد على من تنتمي إلى نادي حزب فرنسا الصهيوني بالجزائر والتي تتملق بفعل كل شيء حتى إن كانت خيانة الوطن ودينه الإسلام ليرضى عليها أسيادها وعلى رأسهم الرئيس ماكرون والذي أعلنها مؤخرا حرب على الإسلام وعلى الجزائر لتعطيل التسويت على الدستور الذي يتضمن دين الدولة الإسلام والحفاظ على مبادء 1 نوفمبر. فليجازيك الله بما فعلت وهو خالق من تقول هل من مزيد.

    -20
  • أحمد

    وفقكم الله في مسعاكم ، وتأكدوا أن كل الشرفاء في بلد الشهداء معكم صفا واحد. يجب وضع اليد في اليد حتى تصفية آخر أديال المستدمر الفرنسي. ليعلم البعيد قبل القريب أن الجزائر كانت وستبقى بلد الاسلام والمسلمين، من اراد أن يحيا فيها من غير المسلمين واحترم مبادئها والتزم بثوابتها فعلى الرحب والسعة، أما من أراد التطاول على ثوابت ومقدسات الجزائريين فليتأكد أنه لن ينجوا من لعنة هده الأرض المحمدية الطاهرة، طال الوقت أو قصر.

    -4
  • محمود

    برك الله فيك هؤلاء الصراصير يجب أن يدفعون الثمن

    -4
  • elgarib

    هؤلاء الماسونيون لا يستطيع أحد أن يمسهم.ورائهم الروتاري و جمعية الصداقة الماسونية في الجزائر

    -1
  • ملاحظ

    #فرنسا تعلن الحرب على الإسلام والمسلمين دون تفريق والمسلمين في فرنسا ساكتين !!

    ‏مارين لوبان زعيمة حزب اليمين المتطرف الفرنسي: يجب سن صيغة قانونية حربية لمواجهة الموجة الاسلامية
    في جزاٸر اولادهم يرفع قضايا ضدهم بسبب اساءتهم لنبينا الكريم۔۔۔

    -21
  • الحمد الله

    كامل علقوا وردو على فيغولي شتمت رجال الجزائر ولا واحد رد على سيد الرجال و الخلق ... الحمد الله مازال لهذا الدين ناس تغار عليه

    -14
  • جاكيري

    زوبعة في فنجان طال الزمن أو قصر سوف تتحرر الأفواه وسوف تكرس حرية التعبير كما كرست في بقية الدول المحترمة

    -20
  • نمام

    اذا كانت هناك مرافعات فلنرافع من اجل الحرية و الديمقراطية و المواطنة فحياتنا اليوم الثقافية والفكرية في تصدع بين حداثة واهل تراث والمحافظة على الاصالة وليس من النصاف الانحياز الى فصيل دون غيره وليس من حق الاكثرية ان تزيل خصائص او تمحو اوتذيب مزايا اقلية وعلينا السعي لتحقيق توازن و انسجام وقاية من الانفجار ولتكن قراءة واقعنا قراءة صحيحة بمعطيات علوم اجتماعية لان كثير من الاحكام في ديننا تتعرص للنقد وسوء الفهم فمواطن لا يدين بالاسلام بيننا لا يعني ضرورة الالتزام بالنظام و الخضوع لما تتبناه الجماعة لاذلاله بنظرة الاسلام الاولى للذميين وهم صاغرون هذا ما يعرضنا لسخط العلمانية الدنيوية الغالبة

    -12
  • kamel

    غريب أنه في القرن 21 الناس ترفع دعوة قضائية لمصلحة شخص توفى منذ قرابة 1500 سنة،كاين تخلف كثر من هذا???!!!أنا أعيش في أمريكا والمجتمع هنا مدين بطبعه لكن ترى في الأفلام والمسلسلات والجرائد كميات هائلة من النقد والسخرية من السيد المسيح،ومع هذا الكل يضحك بروح مرنة ورياضية ويبقى الإيمان في القلب والناس تحترم المخالفين للتياروالدنيا هانية.

    18
  • سمير وريث الشهداء - الجزائر

    بارك الله فيمن رفع هذه الدعوى

    -8
  • hakim

    على الشعب الجزائري ان يدافع عن عرض النبي صلى الله عليه و سلم .مثلما يدافع غيرهم في الغرب .

    -6
  • عبدو

    سئمنا من الحالمين بالشهرة من أذناب فرنسا من الطامحين أن يلتفت إليهم سيدهم ماكرون ويتكرم عليهم بفيزا يهينون الشعب كل يوم ويسبون رموزه ومقدساته. الأصل هو أن يسحب منها جنسيتها الجزائرية ولنرى أي بلد يقبل طويلة اللسان مكسورة اليدين معاقة فكريا. لا يعيش أمثالها إلا في جزائر الواي واي.

    -7
  • hazim

    لو تم معاقبتها و عدم العفو عنها سابقا لما كررتها

    -8
  • Abouhamza Mohamed Amine

    Merci à tous et toutes les citoyens et citoyennes jalou(ses)x de notre prophète Mohamed (QSSSL). Mille merci!

    -8
  • مواطن

    ولماذا لا يرفعون دعوى ضد الاحزاب الاسلاموية التي تتاجر بالدين وتستغله لبلوغ المناصب والحاق اضرار ومشاكل عديدة بالوطن وبالدين نفسه. اليس استغلال الدين كذالك تعد جريمة؟؟؟

    16
  • Djaffar

    Elle cherche a plaire aux Français comme Hadda Hzam

    -9
  • أبو آدم

    خدعونا ولا يزالون يوهموننا بعبارات خداعة فضفاضة من مثل: حرية التعبير ..حقوق الانسان ..وانجذبنا وراء الاسماء والعناوين .. ولم ولن نستيقظ الا بعد فوات الاوان " بعد أن يقتلوا اخوتنا وجيراننا وبعد ان يملؤوا ادمغتنا سموما وعقاقير ..ووزعوا علينا القابا باسم الحداثة حينا والثقافة احيانا اخرى , وباسم الانفتاح والفكر الراقي , لنجلد الذات وننسلخ من اصولنا وننسى هويتنا.. وماهذه المراة التي لم تظهر عبقريتها الا في الاساءة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا من المنخدعات المغرورات .)

    -13
  • كمال

    الوجوه التي برزت في العهدتين الاخيرتين للسعيد كلها طلعت بالمحسوبية و الصداقة و كل دبلوماتهم مزورة فلذلك لا يجب الاستعانة بهم هذاك الوقت كان كل شيء يتنشرى

    -8
  • ملاحظ

    لتكون الحكم عبرة لكل حثالة فرنسا، في حربهم علی الاسلام مع رٸيسهم الشرعي ايمانويل ماكرون اساءة للرسول ص باءسم الحرية والعلمانية، ظنوا انهم يستغلون تمرير الدستور العلماني لكي يتجراووا علی محاربة الاسلام
    هذه جزاٸر ليست فرنسا ولن نصير نحن فرنسيين اكثر من فرنسا

    -19
  • عقبة

    يجب التحري جيدا عن هذه المخلوقة لمعرفة هل تصرفها معزول ام انها تعمل لصالح جهات اخرى
    لأنها كمسلمة وتسب الرسول أمر يدعو الى التعجب والغرابة واذا كان تصرفها فردي ومعزول فيُنظر في حالتها العقلية والنفسية ان كان بها جنون او غير ذلك فتعالج .اما اذا ثبتت الحالة الاولى فيجب معاقبتها بشدة لأن فعلها يُحرض على العنف والكراهية ولتكون عبرة لمن تسول له نفسه العبث بالدين والرسول وسائر الانبياء عليهم السلام

    -19
  • بوراوي

    لستم اوصياء علي الله والرسول لم تسئ بتاتا الي الرسول ولم تشتمه ابدت رايها في نطاق حريه التعبير ..المحامون الاحرار هم من يناظلون يوميا من اجل القضايا العادله في الحراك ..اما انتم تستعملون الدين ليتعاطف المغلوب عليهم معكم ن انها لعبه قبيحه ستؤدي الي تقسيم وشرخ المجتمع الجزائري .حريه التدين يخولها الدستور الجزائري

    8
  • حكم السخرية من نبي الله (ص)

    قال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب: الاستهزاء بدين الله أو سب دين الله أو سب الله ورسوله أو الاستهزاء بهما كفر مخرج عن الملة، ومع ذلك فإن هناك مجالاً للتوبة منه؛ لقول الله تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. فإذا تاب الإنسان من أي ردة توبة نصوحاً استوفت شروط التوبة فإن الله تعالى يقبل توبته. اهـ// وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن كفار قريش "اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون" فالجهل بأركان الدين وعدم معرفة خير البشر تيه وظلام

    -10
  • احمد

    من ليس له اصل لا يستحي لعدم تربيته.
    إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحِ، فاصنع ما شئت او افعل ما شئت

    -7
  • 20سنة نوم ومازال

    تحية لهذا المواطن وللمحامين
    الحمد لله اصبح لدينا مواطنون ومحامون يرفعون قضايا ضد المفسدين
    ولكن سؤالي هل الجزائر لديها نائب عام ؟
    لاني لا اعرف اسمه لانه لايضهر في الاعلام نهائيا ولايتحرك في اي قضية تشغل الراي العام مثل كثير من الدول العربية
    لا ادري لماذا؟

    -2
  • ديار الغربة

    سبحان الله سماهم في وجوههم
    الزين والو و زادت عليها الخلق
    لله في خلقه شؤون
    صل الله عليك يا عالم الهدى

    -2

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