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مجلس قضاء تيبازة يُرجئ النظر في قضية استئناف كريم طابو

ب.بوجمعة
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مجلس قضاء تيبازة يُرجئ النظر في قضية استئناف كريم طابو

أرجأ مجلس قضاء تيبازة النظر في قضية الناشط السياسي كريم طابو الى 27 من شهر سبتمبر القادم وهي المرة الثانية التي تؤجل فيها محاكمته بطلب من هيئة الدفاع.

وكانت المحكمة الابتدائية بالقليعة قد أدانت شهر ديسمبر الماضي عبد الكريم طابو بسنة سجنا موقوفة النفاذ وغرامة مالية بـ 100 ألف دج بتهمة إضعاف معنويات الجيش، وهو الحكم الذي استأنفته النيابة وهيئة دفاع المتهم .

وتعود حيثيات هذه القضية  إلى شهر ماي من سنة  2019 حينما وجهت نيابة محكمة القليعة لطابو تهم إضعاف معنويات الجيش، تهديد الوحدة الوطنية والإضرار بالدفاع الوطني, على أثر تصريحات أدلى والتمست تسليط عقوبة السجن  3 سنوات نافذة و غرامة مالية بـ 100 ألف.

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