مجلس مساهمات الدولة يبحث ملف تحويل ملكية طاسيلي للطيران إلى الجوية الجزائرية

عقد مجلس مساهمات الدولة يوم الأربعاء، دورته الـ 196 برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي، التي خصّصت لدراسة ملف تحويل ملكية أسهم شركة طاسيلي للطيران من سوناطراك إلى الخطوط الجوية الجزائرية.

يأتي هذا، حسب ما ذكره بيان للوزارة الأولى، تنفيذا للقرار الصادر عن رئيس الجمهورية، بإنشاء شركة طيران وطنية للنقل الداخلي.

“وتدرج هذه العملية الهامة في إطار الرؤية الوطنية لتطوير النقل الجوي الداخلي، الهادفة إلى:

تعزيز الربط الجوي بين مختلف أرجاء الوطن،

وتعزيز جاذبيتها الاقتصادية،

وتحسين خدمات النقل لفائدة المواطنين”، يضيف ذات البيان.

ووقّعت الخطوط الجوية الجزائرية مع مجمّع سوناطراك الشهر الماضي، على اتفاقية تقضي بنقل ملكية شركة طاسيلي للطيران إليها، تجسيدا لتعليمات الرئيس تبون خلال اجتماع خاص بتاريخ 12 مارس 2025، بشأن إطلاق شركة وطنية مخصّصة للنقل الجوي الداخلي.