-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الجزائر تُدين بشدة العدوان السافر على سيادة سوريا وحرمة أراضيها ووحدة شعبها
اقتصاد

مجلس مساهمات الدولة يبحث ملف تحويل ملكية طاسيلي للطيران إلى الجوية الجزائرية

الشروق أونلاين
  • 196
  • 0
مجلس مساهمات الدولة يبحث ملف تحويل ملكية طاسيلي للطيران إلى الجوية الجزائرية
أرشيف
طاسيلي للطيران

عقد مجلس مساهمات الدولة يوم الأربعاء، دورته الـ 196 برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي، التي خصّصت لدراسة ملف تحويل ملكية أسهم شركة طاسيلي للطيران من  سوناطراك إلى الخطوط الجوية الجزائرية.

يأتي هذا، حسب ما ذكره بيان للوزارة الأولى، تنفيذا للقرار الصادر عن رئيس الجمهورية، بإنشاء شركة طيران وطنية للنقل الداخلي.

“وتدرج هذه العملية الهامة في إطار الرؤية الوطنية لتطوير النقل الجوي الداخلي، الهادفة إلى:

  • تعزيز الربط الجوي بين مختلف أرجاء الوطن،
  • وتعزيز جاذبيتها الاقتصادية،
  • وتحسين خدمات النقل لفائدة المواطنين”، يضيف ذات البيان.

ووقّعت الخطوط الجوية الجزائرية مع مجمّع سوناطراك الشهر الماضي، على اتفاقية تقضي بنقل ملكية شركة طاسيلي للطيران إليها، تجسيدا لتعليمات الرئيس تبون خلال اجتماع خاص بتاريخ 12 مارس 2025، بشأن إطلاق شركة وطنية مخصّصة للنقل الجوي الداخلي.

مقالات ذات صلة
خام الحديد يتجاوز عتبة 100 دولار للطن

خام الحديد يتجاوز عتبة 100 دولار للطن

رسميا.. إطلاق خدمة دفع الزكاة عبر “بريدي موب”

رسميا.. إطلاق خدمة دفع الزكاة عبر “بريدي موب”

كل التفاصيل حول استيراد وجمركة سلع الخدمات والتجهيز

كل التفاصيل حول استيراد وجمركة سلع الخدمات والتجهيز

وفد رفيع من “إكسون موبيل” يزور الجزائر لبحث فرص التعاون مع سوناطراك

وفد رفيع من “إكسون موبيل” يزور الجزائر لبحث فرص التعاون مع سوناطراك

هذه الفوائد القصوى لقروض الاستهلاك والإسكان و”الليزينغ”

هذه الفوائد القصوى لقروض الاستهلاك والإسكان و”الليزينغ”

إنتاج جزائري للمادة الأولية للأدوية المضادة للسرطان قريبا

إنتاج جزائري للمادة الأولية للأدوية المضادة للسرطان قريبا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد