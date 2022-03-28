مجمع “أقروديف”: رفع إنتاج السميد بـ 6 آلاف طن يوميا

أعلن الرئيس المدير العام لمجمع الصناعات الغذائية “أقروديف” لزرق إبراهيم رفع طاقة إنتاج السميد إلى 6 آلاف طن يوميا.

وأكد لرزق في تصريح للشروق نيوز، الإثنين، أنه سيتم دعم السوق بـ1500 قنطار من السميد يوميا، مشيرا إلى أن ندرة المواد الاستهلاكية راجع إلى الإشاعات المنتشرة عبر مواقع التواصل.

وعن زيت المائدة، أوضح المتحدث ذاته أن مجمع “أقروديف” ينتج 180 طن يوميا من هذه المادة، كما سيرفع من طاقته الإنتاجية إلى 500 طن يوميا.

وفي السياق ذاته، أكد المدير العام للمجع أن مخزون الزيت كاف والتذبذب راجع لسلوك المستهلكين والمحتكرين،كاشفا عن تقليص البيع بالجملة وتحويل المنتجات إلى المستهلك مباشرة.