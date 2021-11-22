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الجزائر
أحسن جناح رسمي من بين 1100 عارض

مجمع إيميتال يفتك جائزة قارية بجنوب افريقيا

الشروق أونلاين
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مجمع إيميتال يفتك جائزة قارية بجنوب افريقيا

تحصلت الجزائر على جائزة أحسن جناح رسمي في المعرض التجاري الإفريقي، بمدينة ديربان بجنوب إفريقيا.

توج الجناح الجزائري لأول مرة بجائزة أحسن جناح رسمي من بين 1100 عارض لـ 55 بلدا في فعاليات المعرض التجاري الافريقي ، في مدينة ديربان بجنوب إفريقيا المنعقد في الفترة من 15 الى 21 نوفمبر 2021، والذي تشارك فيه مؤسسة “ألفابايب”، فرع مجمع إيميتال.

كما حظيت الجزائر بهذا الوسام الشرفي بالنظر  لنوعية المنتوجات والخدمات التي تم عرضها، و كذا الاقبال الكبير للمتعاملين الإقتصاديين الاجانب و الزوار الذين حضروا من 92 دولة في العالم، و كذا زيارة الجناح الجزائري من طرف الشخصيات الرسمية و بعض المسؤولين الأفارقة.

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