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مجمع اتصالات الجزائر: قمة الجزائر كسبت رهان أول مؤتمر عربي بلا ورق

الشروق أونلاين
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مجمع اتصالات الجزائر: قمة الجزائر كسبت رهان أول مؤتمر عربي بلا ورق
ح.م
جانب من أشغال القمة

أكد مجمع اتصالات الجزائر، أن القمة العربية التي احتضنتها الجزائر كسبت رهان أول مؤتمر عربي بلا ورق.

وفي بيان له هنأ مجمع “اتصالات الجزائر”، الجزائريين بنجاح القمة العربية المنعقدة بالجزائر، معبرة عن اعتزازه ومؤسساته الاقتصادية الفرعية، بمرافقة الدورة الواحدة والثلاثين قبل وأثناء أشغالها.

وأوضح المجمع أنه تم “تجنيد كافة الإمكانيات والقدرات البشرية والتقنية وتوفير تجهيزات وبرمجيات بتقنيات عالية لتمكين الوفود العربية والبعثات الإعلامية من متابعة مختلف الاجتماعات والأشغال”.

وذكر المصدر أن “هذا المسعى يندرج ضمن الأهداف الكبرى لإرساء دعائم التّحول الرقمي الذي قطعت فيه بلادنا أشواطًا مهمّة وتوظيفًا لمزايا تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وفق أحدث المعايير التكنولوجية لتجسيد طموح أول قمة عربية دون ورق، تنفيذا لتوجيهات وإستراتيجية وزارة البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية”.

وفي سياق ذاته، اعتبر مجمع اتصالات الجزائر، أن القمة العربية عرفت نجاحًا مستحقًّا، بفضل تجند مؤسسات الدولة لجعل الحدث العربي في مستوى وزن الجزائر وإمكانياتها وإستراتيجية التحول الرقمي.

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