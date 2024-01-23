-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

مجمع اتصالات الجزائر يطلق حاضنته الأولى

الشروق أونلاين
  • 522
  • 0
مجمع اتصالات الجزائر يطلق حاضنته الأولى

أعلن مجمع اتصالات الجزائر، عن إطلاق حاضنته الأولى بالشراكة مع جامعة العلوم والتكنولوجيا “هواري بومدين” والمتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضح بيان للمجمع أن هذه المبادرة تأتي ضمن “خطة عمل تشمل جامعات جزائرية أخرى مستقبلا”, مشيرا إلى أن الاتفاقية تهدف إلى “الالتزام المتبادل” بين المجمع والجامعة من أجل “دعم بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة”.

كما تهدف المبادرة إلى “تنمية الروح الريادية لدى الطلاب وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في تطوير مشاريع مبتكرة”.

وبالمناسبة جدد مجمع اتصالات الجزائر عزمه على “دعم الجامعات الجزائرية ومنح الفرصة للمواهب الشابة للمشاركة في التنمية الاقتصادية للبلاد, وذلك في توافق منها مع خطة العمل المركزة على تطوير بيئة ريادة الأعمال والابتكار”.

كما أكد المجمع التزامه المستمر بـ”تعزيز المعرفة وتشجيع البحث العلمي، تأكيدا على التعاون الموجود بين القطاعين الاقتصادي والأكاديمي, مما يخلق بيئة ملائمة للابتكار وظهور مواهب واعدة”.

وجرت مراسم التوقيع على الاتفاقية بمقر جامعة “هواري بومدين” بحضور الرئيس المدير العام لمجمع “اتصالات الجزائر”, خالد زرات, وعميد الجامعة, جمال الدين أكرتش, بالإضافة إلى عمداء الكليات, وإطارات المجمع, وفقا لنفس البيان.

مقالات ذات صلة
عون يصل تيبازة لمعاينة وتفقد عدد من المشاريع

عون يصل تيبازة لمعاينة وتفقد عدد من المشاريع

بالفيديو.. جزائري يبكي المتابعين بحديثه عن زوجته المتوفاة وإغمائه على المباشر

بالفيديو.. جزائري يبكي المتابعين بحديثه عن زوجته المتوفاة وإغمائه على المباشر

10 سنوات للوزير ضيافات و6 لمدير شركة “ألريم”

10 سنوات للوزير ضيافات و6 لمدير شركة “ألريم”

تنبيه حول الطقس: رياح وزوابع رملية عبر 7 ولايات

تنبيه حول الطقس: رياح وزوابع رملية عبر 7 ولايات

زيارة مرتقبة للرئيس الإيراني إلى الجزائر

زيارة مرتقبة للرئيس الإيراني إلى الجزائر

يحرق سيدة حتى الموت أمام طفلها بخنشلة

يحرق سيدة حتى الموت أمام طفلها بخنشلة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد