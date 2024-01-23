مجمع اتصالات الجزائر يطلق حاضنته الأولى

أعلن مجمع اتصالات الجزائر، عن إطلاق حاضنته الأولى بالشراكة مع جامعة العلوم والتكنولوجيا “هواري بومدين” والمتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضح بيان للمجمع أن هذه المبادرة تأتي ضمن “خطة عمل تشمل جامعات جزائرية أخرى مستقبلا”, مشيرا إلى أن الاتفاقية تهدف إلى “الالتزام المتبادل” بين المجمع والجامعة من أجل “دعم بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة”.

كما تهدف المبادرة إلى “تنمية الروح الريادية لدى الطلاب وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في تطوير مشاريع مبتكرة”.

وبالمناسبة جدد مجمع اتصالات الجزائر عزمه على “دعم الجامعات الجزائرية ومنح الفرصة للمواهب الشابة للمشاركة في التنمية الاقتصادية للبلاد, وذلك في توافق منها مع خطة العمل المركزة على تطوير بيئة ريادة الأعمال والابتكار”.

كما أكد المجمع التزامه المستمر بـ”تعزيز المعرفة وتشجيع البحث العلمي، تأكيدا على التعاون الموجود بين القطاعين الاقتصادي والأكاديمي, مما يخلق بيئة ملائمة للابتكار وظهور مواهب واعدة”.

وجرت مراسم التوقيع على الاتفاقية بمقر جامعة “هواري بومدين” بحضور الرئيس المدير العام لمجمع “اتصالات الجزائر”, خالد زرات, وعميد الجامعة, جمال الدين أكرتش, بالإضافة إلى عمداء الكليات, وإطارات المجمع, وفقا لنفس البيان.