مجمع “الشروق” لعب دورا مهما في نصرة “طوفان الأقصى”

باعتباره مساهما في كسر السردية الإعلامية الغربية.. الدكتور زغلامي:

قال الباحث والأستاذ بكلية الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر1، الدكتور العيد زغلامي، إن الإعلام الأوروبي والغربي بصفة عامة هو المهيمن في الساحة الدولية، حيث يبقى دور الإعلام العربي هامشيا مقارنة بتلك السيطرة شبه الكاملة للإعلام الغربي، سواء في المنابر السمعية، البصرية أو المكتوبة أو شبكات التواصل الاجتماعي، يضاف إليها “التليغرام” الروسي و”التيك توك” الصيني.

ويرى زغلامي في حديثه لـ”الشروق”، أن الإعلام العربي حاول أن يعبّر عن وجوده من خلال القضية الفلسطينية، على غرار قناة “الجزيرة”، حيث دافعت بقوة عن القضية المركزية حتى أضحت بتبنّيها الوسيلة الأكثر تأييدا وتأثيرا في الشرق الأوسط.

وفي السياق، أوضح زغلامي أن لمجمع “الشروق” دور لا يستهان به، فكان له مساندة قوية للقضية بحكم انتمائه للأمة العربية والإسلامية ودفاعه عن القضايا العادلة والجوهرية من خلال التغطية الإعلامية، حيث تميّز بحضور مكثّف ومستمر وبتعدّد الحصص والبرامج والمواضيع والكتابات، وأيضا العمل الخيري بالتعاون مع جمعية “البركة”، ويمكن أن نقول، حسب زغلامي، أن للمجمع نصيب بارز في تشكيل رأي عام خارج الجزائر وتحريك الأقليات العربية والإسلامية في الدول الأوروبية.