مجمع “الشروق” يكرم حفظة القرآن في تاغزوت بالبويرة

سنة حميدة سنها الراحل علي فضيل قبل 16 سنة

كرم مجمع “الشروق” الإعلامي مجموعة من حفظة القرآن ومعلميهم من مختلف مساجد بلدية تاغزوت الواقعة شرق البويرة، وذلك عبر منحهم مجموعة هدايا تشجيعية اعتاد تخصيصها لهذه الفئة في رمضان منذ 16 سنة على التوالي، فيما كرم أهل المنطقة المدير العام للمجمع رشيد فضيل عرفانا منهم بفضل المجمع في تحفيز وتشجيع حفظة القرآن لاسيما الأطفال بالمنطقة.

واحتضن مسجد أبي بكر الصديق الواقع بقرية تسالة التابعة لبلدية تاغزوت شرق البويرة حفل تكريم حفظة القرآن لمساجد المنطقة بمناسبة ليلة 27 من شهر رمضان، حيث أشرف على الحفل الإمام بوعزيز أحمد واللجنة الدينية للمسجد رفقة رئيس جمعية ثاغرما لقرية تسالة فاتح عمي علي، فضلا عن حضور رئيس بلدية تاغزوت محمد زينافي وممثلين من المجلس الشعبي الولائي وجمعيات محلية وأئمة وكذا الوسيط بين مساجد المنطقة ومجمع الشروق أكلي بنابي، أين تم تكريم مجموعة من حفظة القرآن من الأطفال بالخصوص ومن الجنسين ومعلميهم عبر إعطائهم جوائز قيمة منحها إياهم مجمع الشروق الذي اعتاد على تشجيع هذه الفئة بمنطقة تاغزوت للسنة 16 على التوالي.

وخصص مجمع الشروق هذه السنة مجموعة من الجوائز التشجيعية والقيمة لحفظة القرآن ومعلميهم وكذا أئمة التراويح، كما تم بالمقابل تكريم مجمع الشروق من طرف سكان المنطقة، كخطوة عرفان منهم بفضله في تكريم حفظة القرآن وتشجيعهم وإدخال الفرحة في قلوبهم وقلوب أوليائهم كل رمضان ومنذ 16 سنة على التوالي حسب أكلي بنابي المتطوع للمشاركة في تنظيم حفلات تكريم الحفظة، الذي أضاف بأن المدير الحالي للمجمع رشيد فضيل يواصل على درب الراحل شقيقه علي فضيل رحمه الله، والذي سن سنة حميدة نسأل له أن تكون صدقة جارية وفي ميزان حسناته، حيث كان له الفضل في عودة الجيل الحالي إلى محاسن أجدادهم المعروفين بحفظهم للقرآن، مبرزا بأن المدارس القرآنية التى تدعهما الشروق بدأت تجني الثمار، حيث في السابق كانت بعض المساجد في رحلة بحث عن أئمة التراويح من خارج البلدية، ليصبح اليوم لنا طلبة يصلون بنا التراويح أمثال أصغرهم في البلدية الشيخ معاذ سعداوي بمسجد أبي بكر بمركز تاغزوت والطلبة في قرية تسالة قاضي فؤاد وسلمان رزيق اللذين نجحا في نيل شهادة ماستر 2 في الشريعة وكانت انطلاقتهما في حفظ القرآن من مسجد القرية، كما يقوم المنظمون بتوسيع الاستفادات من هدايا مجمع الشروق لتشمل كل فئات المجتمع التاغزوتي بهدف إدخال الفرحة والسرور على قلوبهم.

كما أعرب رئيس جمعية تسالة بتاغزوت فاتح عمي علي عن امتنانه وامتنان كل سكان المنطقة لمجمع الشروق على ما يقدمه من دعم لها تشجيعا لأبنائها من حفظة القرآن، وهي سنة دأب عليها الراحل علي فضيل رحمه الله وواصل فيها المدير الحالي، أما إمام مسجد أبي بكر الصديق بتاغزوت أحمد بوعزيز الذي وجه شكره لمجمع الشروق على دعمه المتواصل لحفظة القرآن وللمنطقة جمعاء، فأكد بأن هذه السنة الحميدة من المجمع والهدايا القيمة المقدمة للأطفال لها الأثر العجيب في نفوسهم ومستقبلهم، موجها بالمناسبة نداءه للأولياء من أجل تعليم أبنائهم وتحفيظهم القرآن لما له من تأثير إيجابي على مختلف تفاصيل حياتهم وبالخصوص دراستهم، مستشهدا في ذات السياق بقول الحسن البصري “علموا أبناءكم القرآن، فإن القرآن يعلمهم كل شيء”.