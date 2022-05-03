مجمع “الشروق” يكرم حفظة القرآن للسنة 14 بالبويرة

سكان المنطقة كرموا مدير "الشروق"

كرم مجمع “الشروق” الإعلامي مجموعة من حفظة القرآن ومعلميهم عبر مساجد بلدية تاغزوت الواقعة شرق البويرة، وذلك عبر منحهم مجموعة من الهدايا التشجيعية التي اعتاد تخصيصها لهذه الفئة في رمضان منذ 14 سنة على التوالي، فيما كرم أهل المنطقة المدير العام للمجمع رشيد فضيل وحرم الراحل علي فضيل ببرنوس ولباس تقليدي قبائلي عرفانا منهم بفضل المجمع في تحفيز وتشجيع حفظة القرآن بالمنطقة.

واحتضن مسجد أبي بكر الصديق الواقع بقرية تسالة التابعة لبلدية تاغزوت، حفل تكريم حفظة القرآن لمساجد المنطقة بمناسبة نهاية شهر رمضان لهذه السنة، حيث أشرف على الحفل الإمام بوعزيز واللجنة الدينية للمسجد رفقة رئيس جمعية ثاغرما، فضلا عن حضور رئيس بلدية تاغزوت زينافي محمد وعلي مزيود ممثلا للمجلس الشعبي الولائي وجمعيات محلية وأئمة وكذا الوسيط بين مساجد المنطقة ومجمع الشروق أكلي بنابي، أين تم تكريم مجموعة من حفظة القرآن ومعلميهم عبر إعطائهم جوائز تشجيعية منحها إياهم مجمع الشروق الذي اعتاد على تشجيع هذه الفئة بمنطقة تاغزوت للسنة 14 على التوالي.

وخصص مجمع الشروق هذه السنة مجموعة من الجوائز التشجيعية لحفظة القرآن ومعلميهم وكذا أئمة التراويح عبر 11 مسجدا بالمنطقة يتقدمهم أصغر إمام بالمنطقة سعداوي معاذ صاحب 14 سنة الذي تحصل على المرتبة الأولى، فضلا عن تكريم جمعية “إكرام الميت” ومجموعة من اليتامى الذين فقدوا آباءهم جراء وباء كوفيد عبر منحهم مبالغ مالية لشراء كسوة العيد لإدخال الفرحة إلى قلوبهم، كما تم بالمقابل تكريم مجمع الشروق من طرف سكان المنطقة حسب الوسيط بينه وبين مساجد آكلي بنابي الذي أكد على تكريم المدير العام لمجمع الشروق رشيد فضيل ببرنوس قبائلي كخطوة من سكان المنطقة عرفانا بفضلهم في تكريم حفظة القرآن وتشجيعهم وإدخال الفرحة على قلوبهم وقلوب أوليائهم كل رمضان ومنذ 14 سنة على التوالي، وهو ما دفعنا كما قال إلى مكافأة من صنع إلينا معروفا حسب تعبيره، إضافة إلى تكريم ممثلي المجمع الإعلامي ومراسليه بالولاية.