مجمع الشفاء الطبي في غزة يخرج تماما من الخدمة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، يوم السبت، مجمع الشفاء الطبي توقف عن العمل وخرج تماما من الخدمة.

وصرّح الناطق الرسمي باسم الصحة في غزة لقناة الجزيرة: “نحن الآن موجودون داخل المستشفى المحاصر من كل الاتجاهات، وهناك عدد كبير من المسيّرات”.

وأضاف: “توقف قسمي العناية المركزة والأطفال وأجهزة الأكسجين عن العمل والاحتلال قصف مبنى الجراحة داخل مجمع الشفاء الطبي”.

كما أكد أنهم لا يستطيعون التنقل من مبنى إلى آخر داخل مجمع الشفاء بسبب كثافة القصف، كاشفا أنه “لا يوجد تواصل بين الأقسام والمباني وحتى الاتصال الداخلي مقطوع”.

من جهته، قال مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية، “إن ساعات فقط تفصل الطاقم الطبي عن الموت، وإن العالم يشاهدنا ونحن نموت ولسنا أرقاما”.