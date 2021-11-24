نفوق مئات الدجاج يوميا بسبب الجوع

تحصي وحدات إنتاج الدجاج البيوض والموجه للاستهلاك بسيدي بلعباس، نفوق مئات الدجاجات يوميا بسبب نقص التغذية الذي حدا بالقائمين على تسيير الوحدات التابعة لمجمع الغرب لتربية الدواجن، إلى تقليص الكمية المطلوب استهلاكها خلال فترة الإنتاج، وهو الأمر الذي يهدد المؤسسة بالإفلاس في حال دام الوضع على هذا الحال لشهر آخر.

وكشفت مصادر موثوقة، أن الوحدات 12 التابعة للمؤسسة المذكورة بسيدي بلعباس، تعيش أوضاعا استثنائية خلال الفترة الأخيرة، بسبب نقص التغذية الذي نسبه مسيرو مجمع الغرب لتربية الدواجن للعجز المالي الذي أعاق توفير المادة الأولية، واستنادا لذات المصادر، فإن الوحدات التي تحوي مجموع ما يقرب 900 ألف دجاجة، تحصي بشكل يومي ما معدل نفوق يقارب 300 دجاجة يوميا، بسبب نقص كمية التغذية التي أجبرت القائمين على تقليص كمية الاستهلاك المطلوبة، إذ يتطلب الدجاج البيوض استهلاك 5 كلغ من تغذية الأنعام لكل دجاجة طيلة مدة إنتاجه المحددة بثلاثة أشهر، وهي الكمية التي قلصت بنسبة تقارب 30 بالمائة، بينما يستهلك الدجاج الموجه للاستهلاك بين 2.5 إلى 3 كلغ، في حين الكمية التي يفترض أن توفر لكل دجاجة طيلة فترة الإنتاج المحددة بـ 45 يوما تقدر بـ 5 كلغ.

وعن الإشكال كشف رئيس مصلحة البيطرة بمديرية المصالح الفلاحية بسيدي بلعباس، أنه من المعلوم أن وحدات الإنتاج محل الموضوع تعاني من نقص في كمية أغذية الدواجن، بفعل نقص المادة الأولية في السوق، مضيفا أن المؤسسة المعنية توظف أطباء بياطرة يتولون مراقبة ومتابعة جميع الوحدات في استقلالية تامة، لا تربطها وصاية مع مصالحنا يقول المتحدث.

وأضحى الوضع القائم يهدد وحدات الإنتاج بالإفلاس، لاسيما وأن مداخيل المجمع بدأت في التراجع بسبب الإشكال الحاصل الذي قد يكبد المجمع خسائر مادية كبيرة مستقبلا، ما أحدث خللا في صرف أجور العمال، كما من شأن دوامه أن يحدث خللا في تدعيم السوق المحلية بالبيض واللحوم البيضاء، قد يمتد إلى غاية مطلع السنة الجديدة، التي يرتقب أن تعرف تراجعا في أسعار اللحوم البيضاء التي تتراوح حاليا بين 480 و520 دج للكيلوغرام الواحد، بفعل العودة للتحفيزات الضريبية التي أدخلتها اللجنة المالية على المادة 90 من مشروع قانون المالية 2022، التي تضمنت الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة للأغذية الموجهة للدواجن والأغنام.