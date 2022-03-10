مجمع النقل البري: نظام تتبع عبر الساتل لشاحنات التصدير نحو افريقيا

كشفت المديرة العامة لفرع مجمع النقل البري واللوجستي راضية سلاماني، عن تخصيص نظام تتبع عبر الساتل لضمان سلامة الشاحنات الموجهة للتصدير نحو افريقيا.

وأكدت سلاماني، الخميس، لدى نزولها ضيفة على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى أن المجمع خَصص ضوابط أمنية وتقنية، على غرار استخدام نظام التتبع عبر الساتل لتأمين القوافل المتجهة نحو الأسواق الإفريقية وكذا حرصا على سلامة وأمن السائقين وضمان وصول المنتجات الجزائرية.

وفي السياق ذاته، تطرقت المتحدثة إلى إطلاق عدة مشاريع هيكلية لانجاز مناطق عبور على المناطق الحدودية لا سيما بولاية تمنراست وولاية تندوف وإليزي مما ستساهم في عملية التصدير وإنعاش التبادلات البينية مع الدول الإفريقية.

وفيما يتعلق بمعبر الدبداب، أكدت ضيفة الأولى، أن نسبة الأشغال به بلغت 90 بالمائة، متوقعة مساهمة هذه المنشأة في إعادة بعث التبادلات التجارية مع الشقيقة ليبيا، خاصة وأنها مجهزة بكل الوسائل المتطورة إضافة إلىمخابر المطابقة وبنك الجزائر الخارجي .

من جهة أخرى، أوضحت سلاماني أن المجمع تمكن من نقل 15 طن من البضائع خلال سنة 2021، وأشارت إلى المرافقة التي يوفرها المجمع لكافة المتعاملين الإقتصاديين الراغبين في تصدير منتوجاتهم نحو الأسواق الإفريقية، على غرار موريتانيا وتونس النيجر مالي والسنغال.

واعتبرت ضيفة الصباح أن أكبر مكتسبات المجمع هو امتلاكه منصات ومستودعات بمساحة تفوق الـ 25 ألف متر مربع على المستوى الوطني إضافة إلى حظيرة تفوق 3500 شاحنة نصف مقطورة و توظيف 2400 عامل.

وأشارت، إلى نية المجمع في تعزيز أسطوله من خلال اقتناء 300 شاحنة و300 مقطورة بمبلغ يقدر بـ 6 مليار دينار ضمن مخططات استثمار أطلقها لوجيترانس منذ 2019.