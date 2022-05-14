مجمع “حسناوي” يعرض حلوله المبتكرة لأنظمة العزل الحراري للمساكن

يشارك في الصالون الدولي "باتيماتيك"

يشارك مجمع شركات حسناوي، وهو العامل الرئيسي في مجال البناء في الجزائر، وشركة الحل الشامل لقطاع البناء في المعرض الدولي الـ 24 للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية “BATIMATEC” الذي سيقام في الفترة الممتدة من 15 إلى 19 ماي في مركز المعارض صافكس الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة.

وسيشغل المجمع الذي سيكون شريك طبعة باتيماتيك 2022 ساحة الوحدة الأفريقية لصافكس وسيعزز وجوده بفضل شركاته وهي BTPH وتامستون وتيكناشيم وقروبوأما وHTF و HGPو HTAوستروقال مع النوع HPS و MDMليكشف للجمهور تنوع أنشطته وحلوله الشاملة في قطاع البناء والخدمات ونجارة الخشب والألمنيوم، واستكشاف ومعالجة الرخام والجرانيت، إنتاج مواد البناء، التطوير العقاري والاتصالات.

وقد أنجز مجمع شركات حسناوي، منذ أكثر من 40 عاما، أزيد من 40 ألف مسكن فردي وجماعي وقدم 250 بنية تحتية عمومية وخاصة، ويوظف حاليًا أكثر من 4000 شخص عبر شركاته الـ 21 التابعة له.

وكانت السلطات العمومية قد طلبت من المجمع في سبتمبر الماضي، استكمال البنية التحتية التي تستضيف ألعاب البحر الأبيض المتوسط في وهران في الفترة من 25 جوان إلى 5 جويلية.

كما قام المجمع باعتباره شركة رائدة في نشر نطاق حله الشامل في حي الرياض الذي بناه المجمع في قلب مدينة وهران، داعية جميع الشركات التابعة للمجموعة إلى عزل الشقق والفيلات وتجهيزها بحي الرياض.

يعتبر مجمع شركات حسناوي الذي يتواجد مقره بسيدي بلعباس فاعلا إقليميًا ووطنيًا رئيسيًا ولا يقتصر وجوده على غرب البلاد، فهو يواصل تطوره وتعزز وجوده، لاسيما في وسط وشرق البلاد، حيث تحصل علي عقدين للبناء وهذا من خلال شركته – BTPH – الأول في الجزائر العاصمة لبناء 26 فيلا في الجزائر العاصمة، نيابة عن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، والثاني ببومرداس لبناء 100 مساكن متنوعة ووحدات سكنية شبه فردية، ستحمل هذه المشاريع لمسة المجمع، لاسيما من حيث الالتزام بالمواعيد وجودة العمل.

كما يساهم مجمع شركات حسناوي في تنمية البلاد من خلال تعزيز الصادرات خارج المحروقات والعديد من منتجات المجموعة مرشحة للتصدير، على سبيل المثال ولا للحصر أنواع مختلفة من الأبواب الخشبية المصنعة من قبل الشركة التابعة – MDM-ونجارة الألمنيوم التابعة لشركة ستروغال، ألواح الرخام والجرانيت المستخرجة من مناجم سيدي بنيوب وتمنراست من قبل شركة تامستون التابعة لها والأسمنت والمواد اللاصقة والملاط من قبل الشركة التابعة غروبوبوما.

ويهدف المجمع إلى التميز في مجال التكوين من خلال شركته الفرعية “المنارة” التي دخلت للتو في شراكة مع المركز المعروف في مجال التكوين – رفقاء الواجب –للتكوين في حرف البناء.

ويعد مجمع شركات حسناوي أيضًا فاعلا ملتزمًا فيما يتعلق بكفاءة الطاقوية واحترام البيئة، وستكون هذه النسخة الرابعة والعشرون من باتيماتيك فرصة أخرى للترويج لحلوله المبتكرة، لاسيما من خلال تطوير أنظمة العزل الحراري للمساكن.