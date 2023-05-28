مجمع “دلتا للطاقة” السعودي يبحث فرص الإستثمار في الجزائر

تباحث وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، رفقة الرئيس المدير العام للمجمع السعودي “دلتا للطاقة” فرص الأعمال والإستثمار بين سوناطراك والمجمع.

وجاء هذا خلال استقبال عرقاب، الأحد، وفدا عن المجمع السعودي ” دلتا للطاقة”، برئاسة الرئيس المدير العام، بدر العيبان.

وحسب بيان للوزارة، فقد بحث الطرفان فرص الأعمال والاستثمار بين سوناطراك ودلتا للطاقة في مجال المحروقات، من المنبع الى المصب، من خلال إقامة مشاريع استثمارية واعدة للجانبين.

كما رحب الجانبان، بهذه المناسبة، بالعلاقات التاريخية والأخوية القائمة بين الجزائر والمملكة العربية السعودية، ولاسيما في قطاع الطاقة والمناجم.

وشدد الوزيرعلى أهمية التعاون والشراكة التي تربط الشركات الجزائرية والسعودية، وعرض بالمناسبة فرص الاستثمار والشراكة التي يوفرها القطاع خاصة في مجال التنقيب عن المحروقات وتطويرها واستغلالها ولاسيما في إطار القانون الجديد للمحروقات الذي يقدم العديد من المزايا والتسهيلات للمستثمرين.

وأشار الوزير، إلى إمكانيات التعاون وفرص الاستثمار الكبيرة في مجال البتروكيماويات وجميع الصناعات التحويلية البترولية والغازية، وكذا في مجال الطاقات المتجددة وتطوير الهيدروجين.

كما تم تسليط الضوء على أهمية تبادل الخبرات ونقل المعرفة بين سوناطراك ودلتا للطاقة، وإقامة شراكات متبادلة المنفعة بالجزائر وخارج الجزائر، ولاسيما في إطار استراتيجية سوناطراك لاقتحام السوق الافريقية.

ومن جهته، أعرب العيبان عن الاهتمام الكبير لدلتا للطاقة بالاستثمار في الجزائر وتحديد مشاريع ملموسة خاصة في مجال المحروقات، ولاسيما في ظل وجود مناخ استثماري ملائم والثقة التي تتميز بها العلاقات التي تربط البلدين.