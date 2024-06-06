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اقتصاد

مجمع سوناطراك يشارك في فعاليات منتدى “أسبوع باكو الطاقوي”

الشروق أونلاين
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مجمع سوناطراك يشارك في فعاليات منتدى “أسبوع باكو الطاقوي”

يشارك مجمع سوناطراك في فعاليات “أسبوع باكو الطاقوي” بالعاصمة الأذرية باكو في الفترة الممتدة من 4 إلى 6 جوان الجاري.

ويمثل المجمع وفد رفيع المستوى يقوده الأمين العام للمجمع، عبد القادر زروقي، “يستغل تواجده في التظاهرة للقاء ممثلين عن الشركات الطاقوية العالمية، لتباحث فرص الشراكة والتعاون وتبادل الرؤى حول مستجدات صناعة الطاقة”.

ويعد منتدى “أسبوع باكو الطاقوي” من أبرز المواعيد السنوية في مجال صناعة الطاقة، إذ يشكل منصة تجمع كبار المديرين التنفيذيين لشركات الطاقة والهيئات الحكومية، إلى جانب خبراء ومبتكرين للحلول التكنولوجية.

وسيتطرق المشاركون في هذه التظاهرة إلى مواضيع عدة تتعلق في مجملها بالتحول الطاقوي والتغير المناخي وخفض انبعاثات الغاز الدفيئة، وكذا أساليب تمويل مشاريع النفط والغاز لمواجهة الطلب العالمي المتزايد على الطاقة, إضافة إلى الأمن السيبراني والطاقة الخضراء.

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