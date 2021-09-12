مجمع سوناطراك يعتمد مدونة أخلاقيات جديدة

اعتمدت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك مدونة أخلاقيات جديدة, تلتزم فيها بالقيام بكل شفافية بمهمتها في خدمة تنمية البلاد الى جانب التأكيد على اعتماد اجراءات للوقاية و مكافحة من الفساد.

و جاء في رسالة الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك, توفيق حكار، نشرها الأحد، وتطرق فيها لأهداف المدونة: “لقد اعتمدت سوناطراك مدونة أخلاقيات جديدة, والتي كانت ثمرة تفكير جماعي حول القيم والمبادئ التي يجب أن توجه سلوكنا وتلهم قراراتنا, حتى نعزز رصيد ثقتنا لدى مختلف الأطراف الفاعلة الداخلية والخارجية”.

وأضاف حكار “إن أخلاقياتنا تنعكس أولا وقبل كل شيء من خلال التزامنا بالقيام بمهامنا بكل بنزاهة وشفافية وإنصاف وتميز وذلك حتى نمكن شركتنا من إنجاز مهمتها في خدمة تنمية البلاد وازدهارها”.

وأكد بهذا الشأن على ضرورة تجسيد هذه القيم و الترويج لها لدى شركاء المجمع و جميع الأطراف الفاعلة الأخرى, حيثما تواجدت سوناطراك.

كما اعتبر حكار مدونة الأخلاقيات الجديدة “وثيقة مرجعية” وبمثابة “البوصلة التي يجب أن توجه أعمال المجمع وقراراته باستمرار”.

وأضاف المسؤول ” لا يمكن لهذه المدونة أن تغطي جميع المواقف التي قد نواجهها يوميا كمسيرين أو متعاونين. لذلك, يتعين علينا, كلما دعت الضرورة إلى اتخاذ قرار ما, التأكد من مدى موافقته للقانون والأخلاقيات والإجراءات “المعمول بها”.

ولضمان “الفعالية التامة” لمدونة الأخلاقيات الجديدة والمساهمة في تعزيز وترقية القيم التي تغذيها والتي على اساسها تم إعدادها, أكد على وجوب و ضرورة الانتباه لكل الممارسات والسلوكيات التي تحيد عنها.

كما شجع حكار موظفي المجمع و متعامليه وجميع الأطراف ذات المصلحة على” إبلاغ مسؤولي سوناطراك دون تردد عن أي خرق أخلاقي لاحظوه أو لجنة الأخلاقيات عبر آلية الإبلاغ التي تم إنشاؤها لهذا الغرض”.

وفي الأخير أكد حكار أن “الأخلاقيات تظل قضية كل واحد منا، فعلى أساسها تبنى علاقاتنا وهي التي تغذي تصميمنا على ترقية سوناطراك إلى مستوى طموحات وتطلعات جميع الأطراف المعنية”.