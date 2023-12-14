-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
أمطار تصل إلى 60 ملم عبر 14 ولاية ورياح قوية عبر أخرى
اقتصاد

مجمع “سونلغاز” و”إنجي” الفرنسي يبحثان التعاون والشراكة

الشروق أونلاين
  • 341
  • 0
مجمع “سونلغاز” و”إنجي” الفرنسي يبحثان التعاون والشراكة
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز مراد عجال، المديرة العامة لمجمع” إنجي” الفرنسي للطاقة كاترين ماكغريغور.

وأفاد بيان للمجمع، الخميس، أن المدير العام مراد عجال أكد خلال اللقاء استعداد مجمع سونلغاز تعزيز سبل التعاون الثنائي وتنويع فرص الشراكة الخارجية مع مجمع انجي” الفرنسي بما يخدم مصلحة الطرفين.

وتابع البيان أنه وخلال هذه الزيارة التي تمت على مستوى مقر المديرية العامة للشركة، بحضور عدد من الإطارات المسيرة في مجمع سونلغاز، ونظرائهم الفرنسيين من شركة ” إنجي” للطاقة، تم التطرق إلى عدد من المواضيع المرتبطة بالمجال الطاقوي.

مقالات ذات صلة
غار جبيلات: استخراج ربع مليون طن من خام الحديد

غار جبيلات: استخراج ربع مليون طن من خام الحديد

رسميا.. بداية استقبال ملفات “فيات الجزائرية” والردّ في 72 ساعة

رسميا.. بداية استقبال ملفات “فيات الجزائرية” والردّ في 72 ساعة

أسعار النفط تواصل ارتفاعها

أسعار النفط تواصل ارتفاعها

استنفار وسط التجار تحضيرا لرمضان

استنفار وسط التجار تحضيرا لرمضان

فرص الاستثمار في الجزائر تُغري شركات كندية

فرص الاستثمار في الجزائر تُغري شركات كندية

وزير التجارة يستقبل بعثة صندوق النقد الدولي

وزير التجارة يستقبل بعثة صندوق النقد الدولي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد