مجمع “سونلغاز” و”إنجي” الفرنسي يبحثان التعاون والشراكة

استقبل الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز مراد عجال، المديرة العامة لمجمع” إنجي” الفرنسي للطاقة كاترين ماكغريغور.

وأفاد بيان للمجمع، الخميس، أن المدير العام مراد عجال أكد خلال اللقاء استعداد مجمع سونلغاز تعزيز سبل التعاون الثنائي وتنويع فرص الشراكة الخارجية مع مجمع انجي” الفرنسي بما يخدم مصلحة الطرفين.

وتابع البيان أنه وخلال هذه الزيارة التي تمت على مستوى مقر المديرية العامة للشركة، بحضور عدد من الإطارات المسيرة في مجمع سونلغاز، ونظرائهم الفرنسيين من شركة ” إنجي” للطاقة، تم التطرق إلى عدد من المواضيع المرتبطة بالمجال الطاقوي.