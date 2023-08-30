مجمع سونلغاز و”سونبال” البوركينابية يبحثان مجالات التعاون

أبدى الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، استعداد المجمع لفتح مجال التعاون مع شركة الكهرباء”سونبال” البوركينابية.

وأفاد المجمع، الأربعاء، في منشور له على صفحته الرسمية عبر فيسبوك أن الرئيس المدير العام لسونلغاز، عقد لقاء تعارفيا، مع المدير العام الجديد لشركة الكهرباء “سونبال” لدولة بوركينافاسو، سليمان وادراوغو.

وأضاف المجمع أن الاجتماع تم بتقنية التحاضر عن بعد وجمع عددا من الإطارات المسيّرة في الشركتين، وبعد التعريف بشركة سونبال ومجال اختصاصها، أبدى سليمان وادراوغو، اهتمام شركته بالتعاون مع مجمّع سونلغاز في عديد المجالات المتعلّقة بالطاقة.

من جانبه، أكد الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال على أهمية التعاون بين الشركتين، مستعرضا مستوى الخبرة والمهنية التي تمتلكها سونلغاز في مجال انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وكذا في مجالات التصنيع والبحث والتكوين وكذا مجال المعلوماتية والرقمنة.

كما استعرض المسؤول الأول على سونلغاز تجربة المجمّع في مجال تصدير الكهرباء والخبرة إلى الخارج. مبديا استعداد سونلغاز لفتح مجال التعاون مع الشركة البوركينابية في مختلف المجالات وفق مبدأ رابح- رابح.