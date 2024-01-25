مجمع سونلغاز يبحث الشراكة مع السويدي الكتريك

استقبل الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال المدير العام لشركة السويدي الكتريك الجزائر مصطفى الحلواني.

وأفاد بيان للشركة، أنه في إطار تطوير مستوى الشراكات الخارجية لسونلغاز، وتعزيز مكانتها الاقتصادية على الصعيد الدولي والقاري، استقبل الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، الخميس، وفدا من مسؤولي شركة السويدي الكتريك الجزائر، وعلى رأسهم المدير العام للشركة مصطفى الحلواني.

وتناول اللقاء الذي تم على مستوى المديرية العامة، بحث سبل تعزيز الشراكة بين سونلغاز وشركة السويدي المتخصصة في صناعة المنتوجات الكهربائية.

وأوضح البيان أن المدير العام لشركة السويدي مصطفى الحلواني، أعرب عن ارتياحه الكبير المستوى التنسيق والعمل الجاد الذي تم بذله خلال السنتين الماضيتين من قبل إطارات سونلغاز تحت القيادة الرشيدة للمسؤول الأول على سونلغاز مراد عجال، وهو ما سمح حسب ذات المتحدث من حل أغلب المشاكل والعراقيل التي كانت تعيق حسن سير العمل بين الطرفين.

كما أشاد ممثل مجموعة السويدي في الجزائر باهتمام سونلغاز برفع نسبة الإدماج التي فتحت آفاق أكبر للمستثمرين المحليين والأجانب في الجزائر.

من جهة أخرى، أبدى مصطفى الحلواني اهتمام الإدارة العليا لمجموعة السويدي المصرية بتوسيع مستوى الشراكة مع مجمع سونلغاز من خلال عرض عدد من المشاريع الكبرى التي يرى أنها ستعزز من مكانة سونلغاز قاريا وأوروبيا.

من جهته، أبدى الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، رضاه عن مستوى الشراكة مع شركة السويدي، مؤكدا أن سونلغاز تفتح أبوابها لكل المستثمرين الجادين. وفيما يتعلق بالمشاريع التيتم اقتراحها من الطرف المصري أكد مراد عجال انه لابد من عرضها ودراستها في جلسات عمل خاصة ليتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وفقا لمتطلبات السوق الجزائرية وسونلغاز.

وبالمناسبة، طالب الرئيس المدير العام لسونلغاز، مسؤول شركة السويدي الكتريك، بضرورة توفير الطلبيات الخاصة بكوابل الـ 220 كيلو فولط والملحقات في أقرب الآجال. وذلك لتمكين شركات مجمع سونلغاز من تنفيذ عدد من مشاريعها الطاقوية، وهو الأمر الذي أبدى مصطفى الحلواني موافقته بشأنه، مؤكدا أنه سيسهر شخصيا على توفير المنتوجات في الأجال المطلوبة.