مجمع سونلغاز يعلن عن إجراءات خاصة لإنجاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط

قرر مجمع سونلغاز تنصيب خلية يقظة مركزية على مستوى ولايتي وهران والجزائر العاصمة، تضم ممثلين عن كل الشركات المعنية، تتكفل هذه الخلية بتنسيق كل العمليات الخاصة بتظاهرة العاب البحر الأبيض المتوسط.

وأعلن مجمع سونلغاز في بيان له عن جملة من القرارات الهامة التي اتخذها الرئيس المدير العام خلال لقاءات العمل التي جمعته بالسادة الولاة في كل من تيزي وزو، بومرداس، خنشلة، قسنطينة، الشلف، مستغانم غليزان، عين الدفلى وتيبازة، في انتظار استكمال برنامج اللقاءات عبر الولايات المتبقية، وتتمثل هذه القرارات فيما يلي:

1-وضع حيز الخدمة المناطق المعزولة بالكهرباء والغاز دون شرط الدفع المسبق لمستحقات الربط.

2-تزويد ووضع حيز الخدمة المنشات التابعة للمواد المائية بالكهرباء دون شرط الدفع المسبق لمستحقات الربط.

3-تزويد ووضع حيز الخدمة بالكهرباء والغاز كل البرامج السكنية المعنية بالتوزيع.

4-تزويد ووضع حيز الخدمة المؤسسات التربية بالكهرباء والغاز دون شرط الدفع المسبق لمستحقات الربط تحضيرا للموسم الدراسي 2022/2023 .

وبخصوص التحضير لصائفة 2022، وبالإضافة للإجراءات الخاصة بتدعيم إنتاج نقل وتوزيع الكهرباء، لضمان توفير نوعية واستمرارية الخدمة، تلزم سونلغاز بعدم قطع التموين بالكهرباء عن أية منشاة خاصة بتزويد المواطنين بالمياه طوال فترة الصيف وذلك تفاديا لأي تذبذب في التزويد بهذه المادة الحيوية.

وفي هذا الإطار تؤكد سونلغاز تجنيد كل الإمكانيات والوسائل المادية والبشرية تأهبا لأي طارئ ضمانا لمرور صيف آمن من حيث التزويد بالطاقة الكهربائية.