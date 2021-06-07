مجمع فندقة وسياحة يوضح بخصوص الخاضعين للحجر الصحي الإجباري!

بخصوص عمليات الإيواء والإطعام

أصدر مجمع فندقة وسياحة وحمامات معدنية، توضيحا يخص ظروف إقامة الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي الإجباري، العائدين من الخارج، فيما تعلق بالشقين المسؤول عليهما وهما الإيواء والإطعام.

وجاء في بيان للمجمع يحوز موقع الشروق على نسخة منه “تبعا للملاحظات التي تم إبداؤها، على منصات التواصل الاجتماعي، من طرف مواطنة عائدة إلى أرض الوطن يوم 03 جوان 2021 من مدينة اسطنبول والخاضعة للحجر الصحي الإجباري على مستوى فندق مزافران بزرالدة، يرتئي مجمع فندقة وسياحة وحمامات معدنية الرد على هذه الملاحظات فيما تعلق بالشقين المسؤول عليهما وهما الإيواء والإطعام”.

وأوضح المجمع “حيث أن المسافرين القادمين من هذه المدينة والبالغ عددهم 197 شخصا، تم نقلهم للفندق، عن طريق الحافلات، وبمجرد وصولهم على الساعة 16 سا و30د، تمت مباشرة عمليات الحجز وتوزيع الغرف”

وتابع “حيث ولضمان سلاسة أكبر في هذه العملية وتفاديا للاكتظاظ على مستوى مصلحة الاستقبال، قام الفندق بتنظيم المسافرين عبر مجموعات تضم 50 فراد، وفي هذا السياق فان وقت الانتظار الذي أشارت إليه المسافرة يرجع إلى استكمال الإجراءات المعمول بها للحجز والتسجيل القانوني للمسافرين 197 وليس إلى سوء التنظيم”.

وشدد “وتجدر الإشارة أن عمال الفندق لهم من الخبرة بما يكفي لتنظيم مثل هذه العمليات التي تخص أفواجا كبيرة من المسافرين من خلال احتضان الفندق لعديد من عمليات الحجر الصحي للرعايا الجزائريين الذين تم إجلاءهم سابقا”.

وأشار “أما عن ظروف الإيواء على مستوى غرف الفندق أو على مستوى البنغالوهات، فهي تستجيب لكل معايير النظافة والرفاه وهي المرافق التي عرفت مؤخرا عملية واسعة لإعادة التهيئة والعصرنة، وحسب تصريحات المسافرة المعنية فان هذه المرافق “البنغلوهات” كانت وضعية لائقة ونظيفة”.

وقالت إدارة المجمع “من جهة أخرى فان خيار طريقة إيواء المسافرين بالغرف “فردية أو ثنائية” متروك للمسافرين نفسهم حسب رغبتهم، في حين تخصص الأجنحة والبنغالوهات للعائلات حسب عدد أفرادها”.

الى ذلك “وفي إطار الخدمات التي يستفيد منها المسافرين، فان الإطعام “بتكفل تام”، يقدم مستوى الغرف وتشتمل الوجبات على قائمة كاملة ومدروسة، حيث قدم، يوم 03 جوان 2021، للمسافرين 197 على مستوى الغرف والبنغالوهات وجبة عشاء متكونة من طبق رئيسي، سلطة وتحيلة من الفواكه”.

وأضح المجمع في الأخير “وفيما يتعلق بالتدابير الوقائية، فان تعليمات صارمة وجهت لمسؤولي الفندق وكافة العمال من اجل الاحترام التام لقواعد للبرتوكول الصحي الذي تم إقراره منذ بداية الجائحة في مارس 2020”.