مجمع مناجم الجزائر: استقبال 100 طن من الذهب الخام

كشف الرئيس المدير العام لمجمع مناجم الجزائر”منال”، محمد صخر حرامي عن استقبال 6 شحنات من الذهب الخام تفوق كميتها 100 طن بمعدل 11 غرام في الطن الواحد.

وأوضح حرامي، الخميس، لدى نزوله ضيفا على المنتدى الاقتصادي المشترك بين الموقع الاخباري “الجزائر الان” وقناة “بور تيفي”، أن هذه الكميات المجمعة من الذهب الخام تسمح بالحصول على حوالي 3ر1 كغ من الذهب.

وقال حرامي، إنه تم جمع الشحنات من طرف 45 شركة مصغرة دخلت حيز الاستغلال من بين 220 شركة حائزة على التراخيص.

وأضاف الرئيس المدير العام أن مجمع “منال” يوفر المنضدات المخصصة لاستقبال الذهب الخام والعمليات التقنية الأولية كما يضمن جزء من أعباء دفع المقابل للشركات المصغرة.

اينور: توقيع 36 عقد تجاري لشراء الذهب من مؤسسات الشباب

وكان الرئيس المدير العام لشركة استغلال مناجم الذهب ‘’اينور’‘ قد وقع على 36 عقد تجاري لشراء خامات الذهب من مؤسسات الشباب.

وأوضحت وزارة الطاقة والمناجم، الأحد 30 ماي 2021، في بيان لها أن العقود التي تم توقيعها تخص اقتناء المواد المنتجة من طرف المؤسسات المصغرة من قبل شركة “اينور” التابعة لمجمع مناجم الجزائر.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي بعد فتح مجال الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب أمام شباب مناطق الجنوب وتكوينهم ضمن مؤسسات مصغرة، في إطار حماية الثروات المنجمية.