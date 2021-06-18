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اقتصاد

مجمع مناجم الجزائر: استقبال 100 طن من الذهب الخام

الشروق أونلاين
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مجمع مناجم الجزائر: استقبال 100 طن من الذهب الخام

كشف الرئيس المدير العام لمجمع مناجم الجزائر”منال”، محمد صخر حرامي عن استقبال 6 شحنات من الذهب الخام تفوق كميتها 100 طن بمعدل 11 غرام في الطن الواحد.

وأوضح حرامي، الخميس، لدى نزوله ضيفا على المنتدى الاقتصادي المشترك بين الموقع الاخباري “الجزائر الان” وقناة “بور تيفي”، أن هذه الكميات المجمعة من الذهب الخام تسمح بالحصول على حوالي 3ر1 كغ من الذهب.

وقال حرامي، إنه تم جمع الشحنات من طرف 45 شركة مصغرة دخلت حيز الاستغلال من بين 220 شركة حائزة على التراخيص.

وأضاف الرئيس المدير العام أن مجمع “منال” يوفر المنضدات المخصصة لاستقبال الذهب الخام والعمليات التقنية الأولية كما يضمن جزء من أعباء دفع المقابل للشركات المصغرة.

 اينور: توقيع 36 عقد تجاري لشراء الذهب من مؤسسات الشباب

وكان الرئيس المدير العام لشركة استغلال مناجم الذهب ‘’اينور’‘ قد وقع على 36 عقد تجاري لشراء خامات الذهب من مؤسسات الشباب.

وأوضحت وزارة الطاقة والمناجم، الأحد 30 ماي 2021، في بيان لها أن العقود التي تم توقيعها تخص اقتناء المواد المنتجة من طرف المؤسسات المصغرة من قبل شركة “اينور” التابعة لمجمع مناجم الجزائر.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي بعد فتح مجال الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب أمام شباب مناطق الجنوب وتكوينهم ضمن مؤسسات مصغرة، في إطار حماية الثروات المنجمية.

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التعليقات
5
  • محجبة وافتخر

    هذا الخبر لا يعنينا لا يعني المواطن البسيط بعتو البترول باكثر من 100دولار للبرميل ولم نستفد شيئا ماذا سوف يستفيد المواطن الجزائري البسيط من هدا الذهب الاجابة هي لا شيء نحن نعيش بفضل الله وبرحمة من الله ولا فضل لكم علينا الشكر والحمد لله وحده تقاسموه بصحتكم ولاكن لا بد من يوم للحساب 100 طن ولا مليار طن نحن لن نستفيد شيئا

    3
  • أستاذ

    يا أخونا الأدراري تحية لك وبعد الإقتصاد تلقاط شوية من الذهب وشوية من الحديد وشوية من الصناعة والمؤسسات الصغرى وشوية من السياحة وشوية من الفلاحة وشوية من الخدمات وهكذا سيتنوع اقتصادنا مثل تركيا و الطريق مازالت طويلة والخير جاي بإذن الله

    1
  • adrari

    100 طن بمعدل 11 غرام في الطن يعني 11 غرام * 100 = 1100 غرام يعني 3000000 دج هذا خبر يناسب بلديت صغيرة وليس بلد ...... بهدلتونا

    1
  • جلول

    كميات الذهب تهرب للحدود مع النيجر و تشاد لتجد هناك شركات من الشرق الاوسط . والتهريب المنظم هو السائد علي كل الشريط الحدودي . وحاميها حراميها

    4
  • محمد

    شيئ جميل اتركوا شباب المؤسسات الصغرى ينقبون عن الذهب في حدود القانون و صحراؤنا والحمد لله شاسعة بالتالي لا حجة للمنقبين السريين الناهبين للثروة

    1

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