مجموعة “إنساغ” للتعليم العالي على طاولة بورصة الجزائر

الشروع في دراسة طلبها بفتح رأسمالها للجمهور

عقد الشباك الموحد للسوق المالي اجتماعا خصص لدراسة إدراج مجموعة “إنساغ”INSAG الخاصة للتعليم العالي، في بورصة الجزائر، حسب ما أفاد به الثلاثاء، بيان للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “كوصوب”.

وجرى هذا الاجتماع، الاثنين، بمقر اللجنة، بحضور رئيسها، يوسف بوزنادة، وممثلين عن شركة تسيير بورصة القيم، وشركة الجزائر للتسوية والوسطاء في عمليات البورصة، إلى جانب الرعاة المعتمدين في السوق المالي.

وأوضح المصدر أن هذا الاجتماع يهدف إلى دراسة الطلب المقدم من قبل مجموعة “إنساغ” للتعليم، التي أعربت عن رغبتها في الإدراج في بورصة الجزائر من خلال فتح رأسمالها للجمهور، ضمن استراتيجية شاملة لإعادة الهيكلة وتعزيز الشفافية المالية وترسيخ نمو المجموعة.

وتنشط مجموعة “إنساغ” منذ اكثر من 30 سنة في قطاع التعليم العالي الخاص، حيث تضم ثلاثة فروع تستقبل حوالي 900 طالب في معاهد متخصصة في مجالات التسيير والتسويق والمالية والتكنولوجيات.

وحققت المجموعة رقم أعمال يفوق 250 مليون دج سنة 2024، مسجلة نموا تضاعف 5 مرات خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وتسعى المجموعة من خلال هذه العملية إلى تعبئة رؤوس أموال جديدة لتمويل إنشاء معاهد جامعية جديدة بكل من وهران وقسنطينة وكذا تعزيز هياكلها الأكاديمية والرقمية، لاسيما عبر تطوير التكوين عن بعد ومخابر الابتكار.

وتأتي نية المجموعة في الولوج إلى السوق المالي في إطار الشباك الموحد للسوق المالي الذي تم تفعيله مؤخرا من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها قصد تبسيط إجراءات الإدراج وتوفير مرافقة متكاملة لفائدة المؤسسات الراغبة في تعبئة رؤوس الأموال عبر السوق المالي الوطني.

كما تعكس هذه المبادرة الإصلاحات التي باشرتها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها في إطار النظام العام للبورصة الجديد الصادر سنة 2024، والذي “أرسى سوقا للنمو مخصصا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، من خلال تبسيط شروط وإجراءات الإدراج في البورصة”، وفقا للمصدر ذاته.