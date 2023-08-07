مجموعة “إيكواس” تعقد اجتماع قمة لبحث الوضع في النيجر

بعد انتهاء المهلة الممنوحة لقادة الانقلاب

ستعقد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” اجتماعا على مستوى القمة، في العاصمة النيجيرية أبوجا يوم الخميس المقبل، لمناقشة الوضع في النيجر.

وقال المتحدث باسم المجموعة إيموس لونجو، قوله إن قادة “إيكواس” قرروا عقد قمة في العاصمة أبوجا “لمناقشة انقلاب النيجر”.

وكانت “إيكواس” قد منحت المجلس العسكري الحاكم حاليا في النيجر، مهلة تنتهي مساء أمس الأحد، للإفراج عن الرئيس محمد بازوم وإعادته للحكم.

ولوّحت المجموعة التي تضمّ 15 بلدا بينها النيجر، بالتدخّل العسكري في البلاد، لإنهاء الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب بازوم.

وقاد رئيس وحدة الحرس الرئاسي في جيش النيجر، الجنرال عبد الرحمن تشياني، انقلابا عسكريا ضد الرئيس بازوم، يوم 26 جويلية الماضي.

وتضم “إيكواس” كل من: غامبيا، غينيا، غينيا بيساو، ليبيريا، مالي، السنغال، سيراليون، بنين، بوركينا فاسو، غانا، ساحل العاج، نيجيريا، توغو، والرأس الأخضر.