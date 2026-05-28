مجموعة البنك الإفريقي للتنمية ترفع توقعاتها بشأن نموّ الاقتصاد الجزائري في 2026

رفعت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية توقعاتها بشأن نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي للجزائر في عام 2026، من 3.4 بالمئة إلى 4.1 بالمئة.

جاء هذا في تقرير حديث للمجموعة، حول “الآفاق الاقتصادية في إفريقيا”، تم عرضه بالعاصمة الكونغولية برازافيل بمناسبة الاجتماعات السنوية للمؤسسة المالية الإفريقية.

وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد الجزائري ديناميكية نموه، مدعوما على وجه الخصوص، بزيادة حجم الاستثمارات العمومية، وجهود تنويع المداخيل خارج المحروقات.

كما أبرزت الوثيقة أن الجزائر تواصل تسجيل مؤشرات اقتصاد كلي متينة، رغم سياق دولي يتسم بالتوترات الجيوسياسية، وتذبذب أسواق الطاقة.

حيث ظلت احتياطيات النقد الأجنبي عند مستويات مريحة، رغم انخفاضها إلى 47.1 مليار دولار بنهاية 2025. وهو ما يعادل أكثر من 15 شهرًا من الواردات.

وفيما يتعلق بالتنمية البشرية، فقد أشار التقرير إلى أن السياسات الاجتماعية للبلاد، ساهمت في تحسين المؤشرات الاجتماعية وتقليص أوجه عدم المساواة.

وقد بلغت قيمة مؤشر التنمية البشرية 0.763 في عام 2025، ما وضع الجزائر ضمن الدول ذات مستويات التنمية البشرية الأعلى في القارة.

من جهة أخرى، يوصي التقرير بتوجيه أموال وخبرات الجالية الجزائرية في الخارج، نحو مشاريع إنتاجية لتعبئة تمويل تنموي واسع النطاق.