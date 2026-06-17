مجموعة السبع تسعى لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز

رحب ‌قادة مجموعة دول السبع بالاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وإيران، داعين إلى بذل الجهود ‌لتنويع مسارات إمدادات ‌الطاقة وتقليل الاعتماد على مضيق هرمز.

ورحب قادة مجموعة السبع، بإعلان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مجددين التأكيد على أن” حق العبور دون قيود أو رسوم هو حجر الأساس للتجارة الدولية”، في إشارة إلى مضيق هرمز.

كما تعهدوا بـ”تقليل الاعتماد على مضيق هرمز وزيادة مخزونات الطاقة”.

وفي بيان نشرته وكالة رويترز أبدى قادة مجموعة السبع، دعمهم للاتفاق الأميركي الإيراني، واستعدادهم لـ”المساهمة في تنفيذه”، فيما أبدوا دعمهم لـ”جهود القيادة اللبنانية لنزع سلاح (حزب الله)، من خلال وقف فوري وقوي لإطلاق النار في لبنان”.

لا تزال تفاصيل قليلة فقط معروفة عن الاتفاق الأولي، المتوقع توقيعه رسمياً الجمعة في سويسرا، لكنه ينص بشكل عام على إعادة فتح مضيق هرمز أمام شحنات النفط العالمية، وتقديم حوافز مالية لإيران إذا أوفت بمعايير محددة، إلى جانب إطلاق مفاوضات لمدة 60 يوماً لإنهاء ملف البرنامج النووي الإيراني.

لكن النص الحالي ليس اتفاقاً نهائياً، بل إطاراً أولياً من المفترض أن يفتح، بعد توقيعه الرسمي، مرحلة تفاوض تستمر 60 يوماً لمعالجة الملفات الأكثر حساسية، وعلى رأسها البرنامج النووي الإيراني.