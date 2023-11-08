مجموعة السبع: ندعم إعلان هدنة إنسانية مؤقتة في غزة

من اجتماع وزراء خارجبة مجموعة السبع في طوكيو

أكد وزراء خارجية دول مجموعة السبع، يوم الأربعاء، عن دعمهم لإعلان هدنة إنسانية مؤقتة في غزة لتسهيل دخول المساعدات وإطلاق سراح الرهائن.

وقال وزراء مجموعة السبع في بيان مشترك إثر اجتماع في طوكيو، دام ليومين، “نؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع الأزمة الإنسانية في غزة”.

كما أعرب الوزراء “عن التعاطف مع ضحايا الهجمات وجميع المدنيين من فلسطينيين وإسرائيليين”، مؤكدين حسب بيانهم الختامي “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وشعبها – بحسب قولهم – وفقا للقانون الدولي”.

وأضاف البيان: “ندعم إعلان هدنة إنسانية مؤقتة في غزة لتسهيل دخول المساعدات وإطلاق سراح الرهائن”، حيث تعهدت “الدول الأعضاء بمبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار للشعب الفلسطيني”.

كما دعت دول مجموعة الـ7، -حسب البيان- السلطات الإيرانية إلى الامتناع عن دعم حركة “حماس” الفلسطينية و”حزب الله” اللبناني.

بلينكن: “إسرائيل” لن تستطيع إدارة غزة ولا نية لها في ذلك

كشف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن “اجتماع طوكيو ركز على الأزمة بالشرق الأوسط والهدن الإنسانية ومعالجة الحاجات الطارئة”.

وقال بلينكن: “إسرائيل لن تستطيع إدارة غزة والقادة الإسرائيليون أبلغونا بألا نية لديهم لفعل ذلك”، مؤكدا أنهم يريدون “انتهاء الصراع في أسرع وقت لتخفيف معاناة المدنيين”.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: “الولايات المتحدة ترفض التهجير القسري للفلسطينيين الآن وفي المستقبل” مضيفا: “ندعم حل الدولتين وعيش الفلسطينيين والإسرائيليين جنبا إلى جنب وبفرص متساوية”.

وأردف الوزير بلينكن قائلا: “لا يمكن أن تبقى حماس مسيطرة على غزة وقد نكون بحاجة إلى مرحلة انتقالية بعد الصراع”.