مجموعة العشرين تدين الإعتداء على الكتب المقدسة

أدان البيان الختامي لمجموعة العشرين الإعتداء على الكتب المقدسة، وهذا بمقترح تركيا حسب ما أفاد به الرئيس التركي في ندوة صحفية.

أدان البيان الختامي لمجموعة العشرين الإعتداء على الكتب المقدسة، وهذا بمقترح تركيا حسب ما أفاد به الرئيس التركي رجب طيب أردغان في ندوة صحفية.

حسب ما ذكرته وكالة الأناضول فالرئيس التركي قال، اليوم الأحد 10 سبتمبر، في ندوة صحفية عقب قمة قادة مجموعة العشرين في نيودلهي أن حرق المصحف الشريف تحت حماية الشرطة استفزاز واضح وجريمة كراهية، “ولا يمكن لأحد أن ينتظر منا التزام الصمت حيال هذا الأمر”.

وأضاف “بمقترح وجهود من تركيا أدان البيان الختامي لمجموعة العشرين الاعتداء على الكتب المقدسة”.

وقال، حسب ذات المصدر، أنه ينبغي على البلدان التي تزداد فيها ظاهرة معاداة الإسلام اتباع سياسات أكثر حزما للحفاظ على المستقبل المشترك للبشرية.

كما أشار إلى أن الإعتداءات التي تستهدف المسلمين واللاجئين تجاوزت حدود التسامح، فقد تحولت إلى موجه من الكراهية في بعض الأماكن.

وقال إنه “من المؤسف أن أغلب الدول التي تدافع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان تلعب لعبة القردة الثلاثة (لا أرى لا أسمع لا أتكلم) في مواجهة هذه الهمجية”.، مطالبا تلك الدول بسد الثغرات القانونية وسن قوانين لمكافحة كراهية الإسلام والأجانب.