مجموعة العمل العربية حول أوكرانيا تباشر تحركاتها

بمشاركة الجزائر

كشف مصدر دبلوماسي إن محموعة الاتصال العربية حول الأزمة الأوكرانية باشرت مشاورات بين أعضائها تمهيدا لبدء اتصالات مع أطراف الأزمة في إطار مساعي للمساهمة في الحل.

وأكد المصدر لموقع الشروق أون لاين إنه في “إطار تنفيذ قرارات الاجتماع التشاوري الذي عقده مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري حول تطورات الحرب الدائرة في أوكرانيا، على هامش دورته العادية 157 المنعقدة بالقاهرة يوم 09 مارس 2022، باشرت مجموعة الاتصال الوزارية العربية عملها بإجراء مشاورات مكثفة بين أعضائها تمهيدا لبدأ الاتصالات اللازمة مع كافة الأطراف المعنية بهدف المساهمة في إيجاد حلّ دبلوماسي للأزمة” الأوكرانية” .

وأضاف “بصفتها عضوا في هذه المجموعة والتزاما منها بتعزيز العمل العربي المشترك وتطوير أدواته، لاسيما في أفق القمّة العربية التي ستتشرّف باحتضانها في غرّة شهر نوفمبر المجيد، ستبذل الجزائر بالتعاون مع باقي الأعضاء الأشقاء في هذه المجموعة، جمهورية السودان، وجمهورية العراق، وجمهورية مصر العربية، و المملكة الأردنية الهاشمية و دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتنسيق مع الأمين العام للجامعة، كافة الجهود الضرورية لتمكين العالم العربي من المساهمة الفاعلة في إنجاح المساعي الحميدة الرامية لوقف الحرب و حلّ الأزمة الأوكرانية من خلال الحوار والدبلوماسية”.