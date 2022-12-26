مجموعة برلمانية للصداقة بين الجزائر والكاميرون

نُصّبت يوم الإثنين بالمجلس الشعبي الوطني، المجموعة البرلمانية للصداقة بين الجزائر والكاميرون. من أجل “تطوير علاقات التعاون الثنائي بين البلدين”.

وجاء في بيان للمجلس، أن المجموعة البرلمانية ستعمل على “إنشاء آليات اتصال جديدة. لتشجيع المبادلات البرلمانية متعددة الجوانب، بين الجزائر والكاميرون”.

وقال نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني أحسن هاني، في كلمة بالمناسبة، إن الجزائر والكاميرون تعملان على:

تنسيق الجهود الثنائية في مواجهة التحديات الإقليمية، خاصة ما تعلّق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتطرف العنيف والهجرة غير الشرعية. إلى جانب ترقية المبادلات التجارية والاقتصادية إلى أعلى مستوى.

كما أشار هاني في حديثه إلى أن الجزائر “تشجّع ظهور شراكة حقيقية بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين، بما يخدم التنمية والتكامل الاقتصادي”.

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